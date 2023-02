Il nuovo contratto del gas non è affatto conveniente.

Amara sorpresa per un friulano: con il contratto del gas in scadenza, gli è stata recapitata la nuova offerta del fornitore, ma è un vero e proprio salasso.

Certo, ormai si sa che il prezzo del gas ha subito dei forti rialzi, ma è anche vero che da fine dicembre in poi, le quotazioni si sono decisamente ridotte: oggi era valutato sotto i 50 euro alla megawattora (era a 135 euro il 15 dicembre 2022) e solo da inizio 2023 la flessione è stata di oltre il 33 per cento. Dovrebbe essere una buona notizia per gli utenti.

Ma non lo è per un friulano il cui contratto con Enel Energia (mercato libero) è in scadenza a fine maggio. Ebbene, il fornitore gli ha recapitato la nuova proposta di rinnovo e i prezzi sono rimasti esorbitanti.

L’attuale contratto prevede una spesa della sola materia prima pari a € 0,54 smc (tasse escluse) mentre la proposta del nuovo contratto prevede, per la stessa voce di spesa, un importo pari a € 2,43 smc (tasse escluse): quasi 5 volte tanto. E’ lo stesso fornitore a fare i calcoli dell’aumento della spesa cui l’utente andrà in contro: con un consumo annuo di 700 metri cubi, la bolletta lieviterà da 570,27 a 1764,21 euro, ben 1368 euro in più.

“Io sono con Enel da una vita – è la sconsolata conclusione dell’utente -, ma a questo punto urge valutare un nuovo fornitore, tanto più che il nuovo contratto manterrà quell’importo fino al prossimo anno (2024) anche se, come da telegiornale, le bollette del gas dovrebbero scendere già da questo mese”.