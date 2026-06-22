Estate e allenamento: i consigli di The Peach Maker

“Non esistono allenamenti magici, ma sicuramente ci sono esercizi più efficaci rispetto ad altri in termini di risultati per il corpo femminile”, spiega Nadine, la titolare di The Peach Maker, in via Mentana 5 a Udine, realtà che accompagna le donne di tutte le età in un percorso dedicato al benessere, alla tonicità e alla sicurezza in se stesse, grazie al cosiddetto “Metodo Pesca”, un insieme di strategie personalizzate, con un focus su gambe e glutei.

“Al contempo gli esercizi non devono essere per forza complessi o ‘spettacolari’ da vedere: ne bastano pochi, fatti bene, adatti alla persona, che diano risultati concreti e ben inseriti in una programmazione personalizzata”, prosegue.

Tra questi, Nadine, grazie al suo costante percorso di aggiornamento e all’approfondito studio della letteratura scientifica disponibile su PubMed, ne individua in particolare tre, utili in un contesto di allenamento ad hoc sia per tonificare il corpo femminile sia per ridurre di inestetismi della pelle: Hip Thrust, Affondo Posteriore e Sumo Squat.

“Se l’obiettivo è aumentare volume, tonicità e rotondità del gluteo, l’Hip Thrust è uno degli esercizi che più contribuisce alla costruzione della classica forma ‘a pesca’ che molte donne ricercano, in quanto il picco di tensione avviene proprio nella fase finale dell’estensione dell’anca, cioè nella posizione in cui il gluteo è maggiormente contratto. Aiuta così a sviluppare proiezione del gluteo verso l’esterno, maggiore pienezza della parte alta del gluteo, l’effetto ‘gluteo sollevato’ e miglior rapporto vita-glutei”.

“L’Affondo Posteriore, che appartiene alla famiglia degli esercizi unilaterali, è invece il modellatore della gamba femminile e presenta alcuni vantaggi biomeccanici, tra cui maggiore escursione dell’anca, forte coinvolgimento di gluteo e femorali, elevata richiesta di stabilizzazione del bacino e minore stress sul ginocchio rispetto ad altre varianti. È inoltre uno degli esercizi migliori per ridurre l’aspetto ‘piatto’ del gluteo, migliorare la linea tra gluteo e coscia, creare gambe più armoniose e slanciate e correggere differenze tra lato destro e sinistro”.

“Infine, il Sumo Squat è l’esercizio che allarga strategicamente le curve, in quanto aiuta a sviluppare interno coscia e glutei contemporaneamente, aumentare il sostegno della parte inferiore del gluteo, creare una maggiore transizione tra bacino e cosce e rendere la figura più sinuosa. Molte donne pensano che la silhouette dipenda soltanto dai glutei. In realtà anche adduttori e parte alta della coscia contribuiscono enormemente alla forma complessiva del corpo”.

Nadine sottolinea come questa serie di pratiche possa tornare utile anche nel periodo estivo, durante le vacanze: “Consiglio sempre di non interrompere mai del tutto l’allenamento durante le vacanze estive, soprattutto se ci si ferma per più di due settimane. Suggerisco di allenarsi la mattina, nelle ore più fresche, o la sera tardi, in spiaggia, in riva al mare o nella casa vacanze; sono sufficienti trenta minuti, per non rischiare di rendere l’allenamento troppo faticoso, visto il caldo della stagione”.

“Per lo stesso motivo, gli allenamenti ad alta intensità potrebbero risultare troppo complessi da gestire. Se possibile, è preferibile mettere in valigia attrezzatura semplice come gli elastici, leggeri e che non occupino molto spazio, per mantenere attiva la tensione muscolare e lavorare sul sovraccarico, ma è una buona soluzione anche fare allenamento a corpo libero. Infine, è necessaria una idratazione ottimale sia durante che dopo l’allenamento, e una volta terminato può essere utile anche sdraiarsi a pancia in su, mantenendo le gambe in alto per qualche minuto, favorendo leggerezza e ritorno venoso”.

“Questi tre esercizi risultano quindi utili anche durante le ferie per mantenere attivo il corpo. Per raggiungere però un obiettivo a lungo termine, possono essere inseriti all’interno di un percorso personalizzato pensato singolarmente per ogni donna”, suggerisce Nadine. Per l’occasione, sono disponibili ancora tre posti per una promozione speciale: 30 lezioni da utilizzare nell’arco di oltre tre mesi, pensate per avere un corpo più tonico e armonioso. Il pacchetto include inoltre leggings FGM04 e una tuta intera FGM04 in omaggio e una visita con una nutrizionista specializzata.

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