Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 23 giugno

Meteo stabile in Friuli Venezia Giulia: cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni di caldo intenso su tutta la regione. I venti si manterranno deboli a regime di brezza. Nel corso del pomeriggio e in serata, sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali sparsi, in possibile successiva estensione anche a tratti di pianura e costa. Non si escludono fenomeni localmente intensi.

Le temperature saranno elevate, con valori minimi in pianura tra 20 e 23 gradi e massimi tra 33 e 36 gradi. Sulla costa le minime si attesteranno tra 24 e 26 gradi e le massime tra 30 e 33 gradi. A 2000 metri lo zero termico si colloca attorno ai 15 gradi, mentre a 1000 metri intorno ai 22 gradi.