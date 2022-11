Le osterie di Udine e del Friuli che aderiscono all’iniziativa

Saranno ben 21 le osterie a Udine (con qualche incursione anche fuori) che proporranno altrettanti menù, a prezzi calmierati per la terza edizione dell’Estate di San Martino in osteria.

Il progetto, organizzato da Pro Loco Città di Udine, Comitato Friulano Difesa Osterie, Confesercenti Udine, proporrà quattro giorni dedicati al gusto, con attenzione alle tradizioni gastronomiche friulane. Da giovedì 10 a domenica 13 novembre, quindi, in alcuni locali si potranno trovare menù pensati ad hoc e accompagnati da un’abbinata di vino e “ribuele” il tutto a prezzi calmierati, dai 3,20 ai 18 euro.

Ecco le osterie aderenti: Da Artico, Osteria al Marinaio, La Ciacarade, Osteria Da Lucia, Ex Provinciali, Al Canarino, Grappolo D’oro, Al Carûl Cjòc, Al Fagiano, Cjanton Di Vin, Al Pavone, Osteria e Staffa, Vineria La Botte, Al Lepre – Gustâ, Al Vecchio Stallo, Osteria Alle Volte, Quinto Recinto (tutte a Udine), cui si aggiungono anche La Polsade Delle Streghe di Caminetto di Buttrio, Al Gnotul di Rive d’Arcano, Osteria Del Borgo e Al Tirassegno di San Daniele del Friuli.

Anche in quest’occasione, come già successo per Friuli Doc in Osteria e altri progetti, è stato realizzato un menù in italiano e friulano, grazie allo Sportel linguistic regjonâl pe lenghe furlane dell’ARLeF.