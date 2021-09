La 43enne denunciata per evasione e furto a Udine.

Non soltanto evade dai domiciliari, ma si mette anche a rubare. E così, inevitabili, arrivano i guai. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Feletto Umberto, a conclusione di mirati e tempestivi accertamenti investigativi, hanno deferito in stato di libertà per evasione una 43enne con precedenti di polizia e residente a Campoformido.

La donna, che si trova in regime di detenzione domiciliare, nella mattinata di ieri, pur in possesso di autorizzazione a recarsi negli uffici Inps di Udine, si è intrattenuta senza giustificato motivo in luogo diverso da quello autorizzato.

Non solo: la 43enne si è resa anche responsabile del furto di generi vari ai danni dell’esercizio commerciale Conad di via Vittorio Veneto a Udine.

