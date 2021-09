L’escursionista disperso sulle montagne del Friuli.

Di lui si erano perse le tracce da ieri sera. L’allarme, per un uomo disperso sul Monte Fara in Friuli, era scattato poco dopo le 19, quando era stato lui stesso ad allertare il Soccorso alpino di Maniago, coadiuvati dai vigili del fuoco. Dopo aver raggiunto la cima del monte nel pomeriggio, l’escursionista aveva riferito di essersi perso.

Ad acuire l’apprensione per lui è stato il fatto che, dopo aver contattato i soccorritori, il telefono dell’uomo non era risultato più raggiungibile. E così, le ricerche condotte nella zona tra Andreis e Montereale Valcellina fino all’una della scorsa notte, anche con l’ausilio dell’elicottero della Protezione civile, e poi riprese alle 6 di questa mattina, non avevano dato esito.

Il sospiro di sollievo è arrivato questa mattina. L’uomo è stato ritrovato sano e salvo alle 8 vicino a Casera Monte Fara. Ha trascorso la notte nel bosco e con le prime luci del giorno si è rimesso in cammino, raggiungendo la Casera. Sono stati poi i tecnici del soccorso alpino a riaccompagnarlo alla sua automobile.

(Visited 392 times, 392 visits today)