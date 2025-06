Dall’evasione fiscale ai maxi sequestri: 12 mesi intensi per le Fiamme Gialle udinesi

Il bilancio della Guardia di Finanza di Udine.

In occasione del 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Udine traccia il bilancio delle attività, con numeri che raccontano un anno di intensa operatività al servizio della legalità e della sicurezza economica.

Oltre 2.900 interventi: un impegno a 360 gradi

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza di Udine ha messo in campo 2.946 interventi e concluso 656 indagini nel contrasto agli illeciti economico-finanziari e alla criminalità organizzata. Un’attività che si è articolata su più fronti: dalla lotta all’evasione fiscale al sequestro di capitali illeciti, dal contrasto al contrabbando fino all’azione di soccorso in montagna.

Tra i risultati più significativi figurano la scoperta di 123 evasori totali, l’individuazione di 246 lavoratori in nero o irregolari e l’accertamento di 8 casi di evasione fiscale internazionale, con una base imponibile sottratta al fisco di oltre 100 milioni di euro.

Frodi, crediti fittizi e sequestri per 110 milioni

Sono 102 i soggetti denunciati per reati tributari, mentre le indagini su crediti d’imposta fittizi in campo edilizio ed energetico hanno portato al sequestro di beni per oltre 110 milioni di euro. L’attività ispettiva ha inoltre condotto a sei proposte di cessazione della partita IVA per soggetti considerati ad alto rischio fiscale.

Lotta al contrabbando e ai traffici illeciti

Sul fronte del contrabbando, le Fiamme Gialle udinesi hanno sequestrato 11.202 kg di tabacchi lavorati e oltre 482 tonnellate di carburante irregolare, denunciando 35 soggetti. Le operazioni antidroga hanno portato al sequestro di 226 kg di stupefacenti, prevalentemente cocaina e marijuana.

Vigilanza sulla spesa pubblica e fondi UE

Grande attenzione anche alla tutela della spesa pubblica, con 71 controlli sul corretto utilizzo dei fondi del PNRR per un valore complessivo di oltre 24 milioni di euro. Accertate frodi ai danni della Politica Agricola Comune per oltre 720.000 euro, con 3 persone denunciate. Complessivamente, i danni erariali accertati superano i 24,4 milioni di euro, mentre 36 soggetti sono stati segnalati alla Corte dei conti.

Riciclaggio, corruzione e criminalità economica

L’attività di contrasto al riciclaggio e autoriciclaggio ha portato a 21 denunce e 5 arresti, con sequestri per 5,9 milioni di euro. In ambito societario, 25 soggetti sono stati denunciati, 5 dei quali arrestati. Prosegue anche l’attività di controllo sui beni legati alla crisi russo-ucraina, con 10 indagini su enti e società, che hanno prodotto sequestri per oltre 64.000 euro.

Soccorso alpino: 126 interventi nel 2024, 49 persone salvate nel 2025

Un ruolo di primo piano lo ricopre il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, attivo nelle stazioni di Tolmezzo e Tarvisio: solo nel 2024, sono stati effettuati 126 interventi, con 196 persone salvate e il recupero di 10 salme. Nei primi cinque mesi del 2025, si contano già 36 operazioni di soccorso, che hanno permesso di trarre in salvo 49 persone.

Sicurezza pubblica e manifestazioni internazionali

Il Corpo ha garantito anche il proprio contributo alla gestione dell’ordine pubblico, con 1.443 giornate/uomo nel 2024 e 519 nei primi mesi del 2025, partecipando a eventi sportivi, manifestazioni e consessi internazionali. Impiegati anche i reparti specializzati AT-P.I., in funzione anti-terrorismo.

Lotta alla contraffazione: oltre 170.000 prodotti sequestrati

Nel contrasto alla contraffazione e alla tutela del made in Italy, sono stati eseguiti 1.421 interventi e sequestrati oltre 171.000 prodotti non conformi o falsificati, spesso con indicazioni ingannevoli di origine o in violazione del diritto d’autore.