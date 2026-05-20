A un anno dall’insediamento, il sindaco di Monfalcone Luca Fasan traccia un primo bilancio dell’attività amministrativa e annuncia una parziale ridefinizione delle deleghe all’interno della Giunta comunale. Un passaggio che arriva, come spiegato dallo stesso primo cittadino, alla luce delle nuove esigenze emerse nei diversi settori dell’ente e delle incombenze che si sono determinate nel corso del primo anno di mandato.

Il sindaco presenterà alla città il quadro del lavoro svolto sabato alle 10.30, illustrando i risultati raggiunti e gli impegni già avviati per i prossimi mesi. Al centro, ha sottolineato Fasan, ci sono opere pubbliche, servizi ai cittadini e investimenti, inseriti in un percorso di trasformazione cittadina avviato negli ultimi anni.

Il bilancio del primo anno

“Il primo anno del mio mandato è stato particolarmente ricco di risultati sia in termini di opere pubbliche, sia riguardo ai servizi ai cittadini”, ha dichiarato il sindaco. Secondo Fasan, nei primi dodici mesi è stato realizzato “un programma consistente di interventi e investimenti”, frutto anche delle scelte amministrative maturate nel corso dell’ultimo decennio.

La presentazione pubblica sarà anche l’occasione per ribadire il metodo indicato dall’amministrazione: un rapporto diretto con i cittadini e una programmazione orientata agli interventi già pianificati. “Sabato presenterò alla città il quadro di questo lavoro e gli ulteriori impegni già avviati e pianificati”, ha spiegato il primo cittadino, richiamando la logica di confronto che, nelle sue parole, ispira l’azione del Comune.

Ridefinite alcune deleghe della Giunta

Accanto al bilancio dell’attività svolta, Fasan ha comunicato anche alcune modifiche nella distribuzione delle deleghe tra gli assessori. Il sindaco ha precisato che manterrà comunque la sovrintendenza su tutte le scelte relative ai diversi ambiti di competenza comunale.

All’assessore Antonio Garritani, già titolare di Pianificazione urbana, Patrimonio, Affari generali e Servizi demografici, viene assegnato anche il referato al Personale.

All’assessore Irene Cristin, già titolare di Associazionismo, Relazioni con i rioni e Residenza protetta, passa invece anche la delega agli Eventi.

Novità anche sul fronte del bilancio: la consigliera comunale Anna Maria Cisint è stata delegata al Bilancio per la parte strategica. Resta invece all’assessore Paolo Venni la gestione del Bilancio sotto l’aspetto tecnico e dei tributi, insieme agli altri settori già di sua competenza: Servizi tecnologici e innovazione, Pulizia, Società partecipate e Farmacie.

Fasan: “Buon lavoro di squadra”

Nel comunicare la nuova organizzazione, il sindaco ha voluto sottolineare il ruolo dell’intera squadra amministrativa. “Ci tengo a evidenziare il grande impegno e la grande professionalità di tutti gli assessori e il buon lavoro di squadra della giunta e dei consiglieri delegati in questo primo anno di mandato”, ha dichiarato Fasan.

La ridefinizione delle deleghe viene quindi presentata non come un cambio di rotta, ma come un aggiustamento organizzativo legato all’evoluzione delle esigenze amministrative e cittadine. Un passaggio che accompagna il primo bilancio pubblico del mandato e apre la fase successiva dell’azione di governo della città.