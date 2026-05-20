Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 21 maggio

Il meteo in Friuli.

Una mattinata stabile e soleggiata, poi un pomeriggio da seguire soprattutto sui rilievi e sulle aree orientali. Sarà questo il quadro meteo previsto per giovedì 21 maggio in Friuli Venezia Giulia, con condizioni inizialmente tranquille su tutta la regione e un successivo aumento della variabilità nelle ore centrali e pomeridiane.

La giornata si aprirà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone del Friuli Venezia Giulia. Le condizioni saranno quindi favorevoli fin dalle prime ore, con tempo asciutto e una buona presenza di sole sia in pianura sia lungo la costa.

Nel pomeriggio aumenta la variabilità

Nel corso della giornata, in particolare durante il pomeriggio, il tempo tenderà a cambiare soprattutto sulla zona montana e più in generale sulle aree orientali della regione. In queste zone sarà probabile una maggiore variabilità, con la possibilità di qualche rovescio o locale temporale.

Non si tratterà, secondo le previsioni, di un peggioramento diffuso, ma di fenomeni più probabili nelle aree interne e orientali, mentre altrove il tempo dovrebbe mantenersi più stabile.

Le temperature massime potranno raggiungere valori compresi tra 25 e 28 gradi. Più contenute, invece, le massime lungo la costa, dove si oscillerà tra 20 e 23 gradi, anche per effetto della brezza. Le minime in pianura saranno comprese tra 8 e 11 gradi. Decisamente più miti le temperature sulla costa, dove le minime saranno comprese tra 14 e 17 gradi.