Fieste de Patrie: dai fumetti sul terremoto ai campioni dello sport, i prossimi eventi a Udine

Prosegue il fitto calendario di eventi per la Fieste de Patrie dal Friûl a Udine, entrato nella seconda settimana di iniziative, con una doppia presentazione di libri in lingua friulana.

Giovedì 9 aprile alle 18 in sala Maniacco presso la Biblioteca Joppi, evento speciale a ricordo del 1976 con la presentazione del graphic novel “Silvie e l’orcul. Une storie di fantasie tal taramot dal Friûl” (Societât Filologjiche Furlane), vincitore del premio 2018 nella sezione fumetti. Dialogheranno con il pubblico i due autori Giovanni Di Qual e Gio Di Luca. L’evento è parte del ciclo “Dialoghi in biblioteca” della Biblioteca Civica Vincenzo Joppi di Udine, in collaborazione con l’Ufficio Lingua friulana del Comune, la Biblioteca di Codroipo e il Comune di Codroipo.

Lo sport sarà protagonista invece venerdì 10 aprile alle ore 18.30, presso il Bocciodromo di Cussignacco, in via Padova 20, con la presentazione del volume “Sport che ti trai” del giornalista Francesco Tonizzo. Il volume raccoglie una serie di articoli pubblicati sulla rivista in lingua friulana “La Patrie dal Friûl” con interviste a protagonisti del mondo sportivo friulano: nella maggior parte dei casi gareggiano in quelli che ingiustamente vengono chiamati “sport minori” e che invece nella loro specificità svolgono un importante ruolo nella collettività. Il volume dedica poi grande attenzione al mondo paraolimpico, una bellissima realtà della società friulana.

Un evento della Clape di culture Patrie dal Friûl in collaborazione con l’Ufficio Lingua Friulana del Comune, con il patrocinio del Comune di Udine, del CONI regionale e dell’ASF-Associazion Sportive Furlane. Saranno presenti, oltre all’autore, l’Assessora Comunale allo Sport Chiara Dazzan, la consigliera delegata al friulano Stefania Garlatti-Costa e il vicepresidente dell’ASF Gabriele Violino.