Un invito a riscoprire i tesori naturali che si trovano proprio “dietro casa”, ma anche uno strumento per trasformare il territorio in una meta d’eccellenza per il turismo lento. Il Comune di Amaro punta con decisione sull’escursionismo e presenta la sua nuova mappa tascabile dei sentieri, un progetto nato dalla collaborazione con la sezione CAI di Tolmezzo.

La cartina, fresca di stampa e in distribuzione gratuita, offre nuovi spunti per passeggiate e camminate, coprendo un ventaglio di proposte che va dai percorsi semplici per le famiglie fino alle salite tecniche verso la cima dell’Amariana.

Dalle passeggiate per famiglie agli itinerari esperti

La struttura dei percorsi è stata pensata per accogliere ogni tipo di camminatore. Per chi cerca una giornata rilassante nel verde, la scelta ideale cade sull’Anello Troi di Cjar Martins, studiato appositamente per le famiglie, o sul sentiero Lisagno da Clap Tajât, una camminata facile che permette di godersi la natura senza sforzi eccessivi.

Salendo di livello, gli escursionisti più preparati possono mettersi alla prova con l’Anello Lisagno di Sopra o puntare verso il Monte Cjastel Grant e il Monte Posselie, tutti itinerari classificati per esperti (EE) che richiedono passo sicuro e allenamento. Molto suggestivo è anche il tracciato che conduce agli Stavoli Amariana di Sotto, un tuffo nella tradizione rurale della montagna carnica.

La conquista dell’Amariana

Il vero simbolo del territorio rimane il Monte Amariana, a cui la mappa dedica ampio spazio descrivendo le diverse vie d’ascesa. La via normale da Sud resta il percorso di riferimento, sebbene classificato come EEA per la presenza di tratti che richiedono attrezzatura specifica. In alternativa, per chi predilige i lunghi sviluppi escursionistici, la via Favarines offre un approccio differente e di grande respiro, pur restando un sentiero impegnativo per la sua estensione.

Guida pratica e disponibilità

Oltre alla descrizione degli otto percorsi principali — completi di tempi di percorrenza, dislivelli e difficoltà tecniche — la guida fornisce indicazioni fondamentali per la sicurezza, dalla valutazione del tracciato alla scelta dell’abbigliamento più consono.

La cartina è disponibile gratuitamente presso il municipio, nelle attività commerciali del territorio e nella chiesa di San Nicolò. Per chi preferisce la consultazione digitale, la mappa è disponibile anche online sul sito istituzionale del Comune di Amaro.