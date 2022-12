La ex Dormisch è stata demolita

Chi passa di lì, sicuramente si è accorto che qualcosa è cambiato: la ex Dormisch non esiste più.

La demolizione della ex birreria di via Bassi è stata infatti terminata, per consentire il recupero dell’area con la costruzione di un nuovo centro di alta formazione che sarà sede dell’Its Malignani.

In questi giorni, la ditta incaricata si sta occupando dello sgombero delle macerie, poi, a inizio gennaio partirà la realizzazione del nuovo edificio che dovrebbe essere pronto per giugno del 2024. L’operazione è firmata dall’ingegnere Gianpietro Benedetti e dal Gruppo Danieli di Buttrio, che ha acquisito l’area e la trasformerà con un investimento di 25 milioni di euro.

Il piano di riqualificazione prevede la restituzione alla città di un’area coperta di oltre 3.300 metri quadrati: oltre alla scuola da 600 studenti, ci saranno spazi per la cultura aperti al pubblico: nella zona verso Torre Villata verrà realizzata una piazza coperta da 500 metri quadrati che potrà ospitare anche eventi e servirà da connessione tra il compendio e il centro città. Nella punta nord, invece, verrà realizzato un parco (anch’esso pubblico) da mille metri quadrati. Previsto anche il recupero della turbina sulla roggia, da cui prese avvio il birrificio di fine 1800.