Fausto Iriart è arrivato in Friuli Venezia Giulia dall’Argentina. Il giocatore è pronto a iniziare gli allenamenti con il Rugby Udine in vista della prossima stagione.

Fausto Iriart è arrivato in Friuli Venezia Giulia. Il giocatore argentino è atterrato in queste ore a Udine ed è pronto a iniziare gli allenamenti con il Rugby Udine.

Il nuovo giocatore bianconero è stato accolto dal presidente Andrea Cainero e da Riccardo Robuschi, director of rugby della squadra udinese.

Iriart è un pilone classe 2003. È alto 1,90 metri e pesa 120 chili. Il giocatore può ricoprire anche il ruolo di seconda linea.

Il profilo di Fausto Iriart

Iriart arriva dall’I.P.R. Sporting Club di Mar del Plata. In Argentina ha seguito un percorso di formazione di alto livello.

Il giocatore ha fatto parte del CIAR, il Centro Integral de Alto Rendimiento dell’Unión Argentina de Rugby.

Ha inoltre vestito la maglia della selezione giovanile dell’URMDP. Il suo percorso lo ha portato anche a partecipare alla selezione per i Pumitas.

I Pumitas sono la nazionale argentina Under 20. La selezione ha preso parte ai Mondiali del 2023.

Un rinforzo per la mischia del Rugby Udine

Il Rugby Udine punta quindi su un giocatore giovane, ma con una formazione maturata nel rugby argentino.

Iriart può dare il proprio contributo sia come pilone destro sia come seconda linea. Le sue caratteristiche fisiche completano un profilo pensato per la mischia della squadra udinese.

Il presidente Andrea Cainero guarda con fiducia al nuovo arrivo. «Noi speriamo che con l’ingresso e l’apporto di Fausto Iriart possiamo veramente aggiungere quei chili, quella potenza e quella voglia di vincere che ci permetteranno di avere una prima linea di assoluto livello».

Cainero sottolinea anche l’obiettivo della squadra. «Vogliamo essere competitivi in quella parte del campo e confidiamo molto sulle sue capacità».

Il presidente del Rugby Udine si è detto inoltre fiducioso per le motivazioni già mostrate dal giocatore. «Confidiamo molto sulla motivazione che ha già dimostrato dalle prime parole».

Ora per Iriart inizia una nuova esperienza in Friuli Venezia Giulia. Il prossimo passo sarà il lavoro sul campo con il Rugby Udine, in vista della nuova stagione.