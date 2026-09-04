Weekend di sole e caldo in Friuli Venezia Giulia: temperature fino a 34 gradi

Le previsioni del weekend in Friuli Venezia Giulia.

Sarà un weekend decisamente estivo in Friuli Venezia Giulia, con temperature molto superiori alle medie del periodo e valori massimi che in pianura potranno raggiungere anche i 34 gradi. Tra sabato 5 e domenica 6 settembre prevarranno sole e stabilità, anche se sulle montagne non mancherà qualche momento di variabilità. Sulla costa, invece, domenica tornerà a soffiare la Bora.

Sabato sole e temperature fino a 34 gradi

La giornata di sabato 5 settembre sarà caratterizzata da cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, dove soffieranno venti di brezza. Sulla zona montana il tempo si manterrà stabile durante la mattinata, mentre dal pomeriggio aumenterà la variabilità. Verso sera non è escluso qualche locale rovescio, più probabile sulle Alpi Giulie.

Il vero protagonista sarà però il caldo, con temperature molto al di sopra della norma del periodo. In pianura le minime saranno comprese tra 18 e 20 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 32-34 gradi. Sulla costa si partirà da 22-24 gradi, con valori pomeridiani tra 29 e 31. In quota sono previsti circa 21 gradi a 1.000 metri e 15 gradi a 2.000 metri.

Domenica arriva la Bora, ma resta il caldo estivo

Qualche nube in più è prevista nella prima parte della giornata di domenica 6 settembre, soprattutto nelle prime ore del mattino e nel Tarvisiano. Con il passare delle ore la situazione migliorerà rapidamente e nel pomeriggio il cielo sarà in prevalenza sereno, con solamente qualche cumulo sui rilievi.



Durante la notte e al mattino soffierà Bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale, destinata poi ad attenuarsi nel pomeriggio. Anche domenica le temperature resteranno decisamente elevate per il periodo: in pianura le minime saranno comprese tra 20 e 23 gradi e le massime tra 31 e 33 gradi. Sulla costa sono attesi valori tra 23 e 25 gradi nelle ore più fresche e tra 30 e 31 nel pomeriggio. A 1.000 metri si toccheranno circa 20 gradi, mentre a 2.000 metri la temperatura sarà attorno ai 13.

Inizio della prossima settimana ancora estivo

Anche l’inizio della prossima settimana manterrà caratteristiche decisamente estive in Friuli Venezia Giulia. Lunedì 7 settembre il cielo sarà in prevalenza sereno sulla costa e poco nuvoloso in pianura, mentre sui monti il tempo sarà stabile al mattino e più variabile dal pomeriggio, con la possibilità di qualche locale rovescio verso sera. Nella notte e al mattino soffierà ancora Bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale, in attenuazione nel pomeriggio.

Martedì 8 settembre prevarrà invece il sole su pianura e costa, con venti di brezza, mentre in montagna il cielo potrà diventare poco nuvoloso o variabile nel pomeriggio. Verso sera è possibile un aumento della nuvolosità su tutta la regione. Le temperature resteranno molto alte per il periodo, con massime in pianura comprese tra 31 e 34 gradi e valori sulla costa tra 28 e 31 gradi.