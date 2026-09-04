Dalle mani in pasta allo showcooking allo stadio: le novità del nuovo anno di Etica del Gusto

Oltre 100 persone riunite a Pasian di Prato per scoprire cosa ci sarà nella nuova stagione. È iniziato così il 2026/27 di Etica del Gusto ed Etica Academy, con soci, sostenitori, istituzioni, partner e professionisti arrivati alla sede dell’associazione per conoscere i progetti dei prossimi mesi.

La presentazione di mercoledì 2 settembre non è stata soltanto l’occasione per illustrare un calendario di appuntamenti. È stata soprattutto una fotografia della rete costruita in più di vent’anni attorno all’associazione e dei diversi ambiti nei quali Etica del Gusto vuole continuare a investire: dalla formazione alla valorizzazione dell’artigianalità, dagli eventi al rapporto con le scuole e il territorio.

Etica Academy, la formazione cambia passo

Ad aprire l’incontro è stato il presidente di Etica del Gusto Gianfranco Cassin. Al centro della prima parte del pomeriggio è stata Etica Academy, la scuola di alta formazione dell’associazione.

Dopo un video-racconto dedicato alla stagione formativa 2025/26, il direttore Manuel Bertossi ha presentato la nuova struttura dell’offerta formativa per il 2026/27, delineando le attività che accompagneranno il nuovo anno.

A condurre l’appuntamento è stata la giornalista e addetta stampa di Etica del Gusto Monica Bertarelli, che ha accompagnato il pubblico tra ciò che è stato realizzato nell’ultima stagione e le novità già messe in calendario.

Dai laboratori alle scuole, tutti gli appuntamenti

La seconda parte dell’incontro è stata dedicata alle attività di Etica del Gusto, illustrate da Virginia Fabozzi dello Studio Sandrinelli e Susanna Spinelli Barrile, della segreteria di Etica del Gusto ed Etica Academy.

Il calendario guarda a diversi pubblici e a esperienze molto diverse tra loro. Ci sono gli appuntamenti di Art & Food ed Ein Prosit, ma anche il ritorno di “Tutti con le mani in pasta”, arrivato alla tredicesima edizione: a novembre il pubblico potrà nuovamente entrare direttamente nei laboratori degli associati e vedere da vicino come nascono i prodotti.

Accanto agli eventi ci sono i progetti rivolti alla comunità, come la donazione dei panettoni ad ABC e le collaborazioni con le scuole. E c’è anche una nuova dimensione legata allo sport e all’intrattenimento: Etica del Gusto collaborerà infatti con Udinese Calcio al Bluenergy Stadium attraverso attività di showcooking.

Tra le iniziative della nuova stagione figurano inoltre il progetto di video-storytelling dedicato ai soci, la visita sociale e Dolci à la Card, in un programma destinato ad articolarsi nel corso dell’anno.

Una rete che mette insieme gusto e territorio

Il filo conduttore della programmazione è la volontà di utilizzare la rete costruita dall’associazione per lavorare contemporaneamente sulla formazione professionale, sulla valorizzazione del sapere artigiano e sulla diffusione della cultura della qualità.

Un lavoro che coinvolge anche le istituzioni. Alla presentazione erano presenti il sindaco di Pasian di Prato, Juli Peressini, e il direttore del Servizio istruzione e formazione della Regione Friuli Venezia Giulia, Elisa Marzinotto, delegata dall’assessore regionale Alessia Rosolen.

A chiudere l’incontro è stato Filippo Spinelli Barrile, segretario e fondatore di Etica del Gusto. Poi spazio al momento conviviale, che ha concluso il pomeriggio.

La grande partecipazione alla presentazione è stata il primo importante segnale della nuova stagione: soci, istituzioni, partner, sostenitori e professionisti hanno confermato con la loro presenza la forza di una rete costruita in più di vent’anni attorno a Etica del Gusto.