Festa della Polizia locale a Udine, premiati 14 agenti distintisi in servizio: ecco chi sono

Alla Festa della Polizia locale di Udine, consegnati 14 encomi.

Si è tenuta quest’oggi sotto la Loggia del Lionello la celebrazione del 158° anno di fondazione del Corpo di Polizia Locale del Comune di Udine, alla presenza del sindaco Alberto Felice De Toni, dell’assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano, del vice sindaco Alessandro Venanzi, dell’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, al Presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin, al Questore Alfredo D’Agostino, al Vice Prefetto Giovanni Maria Leo e alle più alte istituzioni militari. Il Comandante della Polizia locale Eros Del Longo, a sua volta premiato, ha conferito gli encomi per gli agenti di polizia locale che si sono distinti nel loro servizio.

Il sindaco De Toni ha voluto ricordare il ruolo della polizia locale e il difficile compito quotidiano dei suoi agenti a contatto con i cittadini e con le loro necessità di sicurezza. Il primo cittadino ha anche ricordato gli interventi messi in campo dall’amministrazione: “Abbiamo voluto da subito investire per il potenziamento del corpo di polizia, assumendo dieci nuovi agenti che in questo momento stanno effettuando la formazione e presto prenderanno servizio nei quartieri della città. Crediamo in questa iniziativa di vicinanza al territorio così come crediamo nel protocollo di sicurezza partecipata che è un unicum a livello regionale e che ha portato alla collaborazione fattiva dei cittadini. Ringrazio la Regione” ha concluso il sindaco “per i contributi che vengono stanziati anche su questo tema”.

“A fine luglio – ha sottolineato Toffano -, sono stati ben 183 i controlli finalizzati all’emissione degli ordini di allontanamento, i servizi di controllo nei parchi cittadini (tra i quali quelli inerenti alla violazione delle norme sull’abbandono di rifiuti, 155 servizi di contrasto in materia di stupefacenti con presidi continui presso i plessi scolastici di secondo grado e nei parchi e giardini pubblici. Far rispettare le regole non porta necessariamente popolarità” ha concluso Toffano “Se però si avesse la pazienza e la voglia di soffermarsi su alcuni dati, allora si capirebbe il motivo per cui sia dovuta gratitudine al vostro impegno quotidiano, negli uffici e per le vie cittadine“.

Il comandante Del Longo, premiato a sorpresa dall’assessora Toffano con una onorificenza ad oc per la gestione della sicurezza cittadina durante l’Adunata Nazionale Alpini del 2023, ha ricordato i plurimi ambiti in cui è impegnata la polizia udinese e ha sottolineato la collaborazione tra forze dell’ordine: “Il personale di Polizia Locale, al quale va il mio plauso e ringraziamento, è stato impegnato nell’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza urbana in maniera preponderante, fornendo alle forze di polizia statali quel necessario supporto che ha consentito di vigilare e monitorare il territorio svolgendo un’azione di prevenzione sinergica che non ha precedenti nella storia del Corpo. Ad oggi sono stati svolti 146 servizi di Ordine Pubblico con l’impiego complessivamente di 578 operatori di polizia locale”.

Gli encomi conferiti.

1 -Encomio al Comandante Eros Del Longo per la brillante attività volta alla riuscita della manifestazione dell’Adunata Nazionale Alpini del 2023.

2- “Encomio semplice” al Commissario Aggiunto PETRI Magda, Vice Ispettore CRIVELLINI Gianpiero e Assistente Scelto DEL BIANCO Gloria con la seguente motivazione:

“A seguito segnalazione di alcuni cittadini e successiva attività d’indagine, riuscivano ad individuare un ufficio in cui erano state ricavate 8 stanze date in affitto a persone extracomunitarie regolari che soggiornavano in vani di minime dimensioni e privi dei requisiti di legge, procurando al proprietario notevoli guadagni. A seguito dell’intervento veniva trasmessa informativa all’Autorità giudiziaria e irrogate le previste sanzioni amministrative”. Chiaro esempio di acume investigativo e tenacia operativa. Udine maggio 2024″

3 – “Encomio semplice” all’Ispettore Capo BERETTA Cristiano; Ispettore MODOTTO Francesco, Vice Ispettore PASQUILI Nicola e Assistente Scelto BUIAT Elisabetta con la seguente motivazione:

“Impegnati presso il presidio di polizia locale in borgo stazione procedevano all’arresto di una tossicodipendente che aveva poco prima concorso in una rapina con arma da taglio. Durante le fasi di identificazione la ragazza dava in escandescenze danneggiando le apparecchiature informatiche presenti in ufficio e procurando lesioni ai due operatori, costretti a rivolgersi successivamente al locale nosocomio per gli accertamenti del caso. L’arrestata veniva trattenuta presso la cella di sicurezza del Comando per essere accompagnata il giorno successivo in udienza presso il Tribunale, dove veniva convalidato l’arresto e applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Udine. La stessa veniva deferita all’Autorità giudiziaria per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni pubblici e concorso in rapina”. Chiaro esempio di coraggio e determinazione nell’espletamento dell’attività di servizio.

Udine 17 giugno 2024″. Consegna l’Assessore alla Polizia Locale e sicurezza Avv. Rosi Toffano

4 – “Encomio semplice” al Vice Ispettore GALASSO Pierino e Agente AFRO Elisa con la seguente motivazione:

“Impegnati in servizio di pattugliamento del territorio, a seguito segnalazione da parte del NORM-Carabinieri di soggetto extracomunitario che aveva rapinato e percosso due giovani donne in via Aquileia, intercettavano il presunto, e poi confermato dalle vittime, autore dei reati, già gravato da condanne per delitti contro la persona, ponendolo in arresto e conseguentemente condotto presso la locale casa circondariale per essere giudicato con rito collegiale”. Chiaro esempio di capacità operativa sinergica, spirito d’iniziativa e acume investigativo. Udine 24 dicembre 2023″. Consegna il Vice Prefetto della Provincia di Udine Giovanni Maria Leo

5- “Encomio semplice” all’Agente MICHELINI Andrea e FERIGO Giovanni con la seguente motivazione:

“Impegnati in operazioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a supporto della Polizia di Stato, prestavano la propria opera aiutando in modo determinante a trarre in arresto, in tempi diversi, due noti pregiudicati, sottoponendo a sequestro ingenti quantitativi di sostanze illecite”. Chiaro esempio di lodevole spirito di osservazione e non comune senso del dovere. Udine, 27 giugno e 28 dicembre 2023. Consegna il Questore della provincia di Udine dott. Alfredo D’Agostino

6 – “Encomio semplice” all’Agente COLOMBO Jonathan e DE BELLIS Chiara con la seguente motivazione:

“In seguito alla segnalazione di abbandono di rifiuti pericolosi all’interno del Parco Naturale del Torre, intervenivano sul luogo assicurando le necessarie fonti di prova per determinare la provenienza dei rifiuti prima che questi venissero incendiati da ignoti come tentativo di depistaggio delle indagini. Dopo approfondita attività di osservazione, controllo e pedinamento svolta in borghese avvalendosi della collaborazione del Nucleo NOAVA del Corpo Forestale Regionale, individuavano il veicolo utilizzato per trasportare e abbandonare i rifiuti, identificavano la persona responsabile deferendola alla competente Autorità Giudiziaria”. Chiaro esempio di lodevole spirito di osservazione e tenacia operativa. Udine 18 febbraio/6 maggio 2024. Consegna l’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale Pierpaolo Roberti