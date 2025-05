Festival Udine Castello: si parte con una conferenza e tre concerti

I primi appuntamenti con il Festival Udine Castello.

Sarà Danilo Prefumo ad aprire la XII edizione del Festival Udine Castello “Angeli e segrete”, organizzato dagli Amici della Musica di Udine in collaborazione con EFA International.

Musicologo, filosofo e nota voce radiofonica (Radiotre e Radio Svizzera Italiana), Prefumo taglierà il nastro della rassegna martedì prossimo 13 maggio, alle ore 16, nella Torre udinese di Santa Maria (Via Zanon 24). In una conferenza dal taglio brillante, corredata da proiezioni sonore e a ingresso libero, assisteremo a un excursus tra le “relazioni didattiche” che legano maestro e allievo: non a caso, il Festival 2025 è dedicato alle diverse “relazioni” che costellano l’universo musicale, intreccio di luoghi, suoni ed emozioni. All’incontro seguirà un evento che coinvolgerà il pubblico in modo originale e appassionante: ascoltando un simbolico duello pianistico tra chi insegna e chi impara – in questo caso rispettivamente Carlo Corazza e Matteo Pettenà – ogni spettatore potrà votare la performance della coppia di artisti, che alle ore 17 si metteranno a confronto con un pizzico di sana competizione tecnica, stilistica e generazionale.

Giovedì 15 maggio, alle ore 17, sempre nella Torre, concerto in partnership con ERTEnte Regionale Teatrale insieme all’ensemble La Sinfonietta FVG. Questa volta si tratterà di “Relazioni degli opposti”: sassofonista e direttore sarà il sudafricano Karendra Devroop, che insieme all’orchestra eseguirà musiche di Bach e Piazzolla.

Venerdì 16 maggio il Festival si trasferisce ad Artegna, dove alle ore 20.30, nella Pieve di San Martino, si terrà l’atteso recital del violinista newyorkese Amadi Azikiwe. In un programma alquanto variegato, le sue saranno “Relazioni costanti”, per tracciare un fil rouge tra le musiche di Sarasate, Ravel, Baker, Perkinson e Cohn. Il concerto, a ingresso libero, sarà preceduto da una visita al Castello di Artegna.

Il Festival, che proseguirà fino al 25 maggio, è sostenuto dal Ministero dei Beni Culturali insieme a Fondazione Friuli, Confindustria Udine, Regione, Club per l’Unesco di Udine ed ERT, in collaborazione con i comuni di Cividale del Friuli, Palmanova, Moruzzo, Artegna e con l’Associazione Musica Viva di Grado.