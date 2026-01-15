La fiamma olimpica “accende” Udine: ecco il percorso e i 37 tedofori

La fiamma olimpica di Milano-Cortina arriva a Udine.

Otto chilometri di corsa, 37 protagonisti e un braciere pronto ad accendersi sotto la torre dell’orologio: venerdì 24 gennaio le Olimpiadi di Milano-Cortina passano per Udine. La città, infatti, fa parte delle 110 province italiane che stanno accompagnando la fiamma olimpica fino a Milano-Cortina.

I tedofori.

A darsi il cambio lungo il tragitto saranno facce che il Friuli conosce bene: 37 tedofori, tra cui grandi nomi dello sport friulano e dello spettacolo. Tra questi spiccano Michele Antonutti, bandiera del basket regionale, la conduttrice Lodovica Comello, l’ex calciatore Luigi De Agostini, nazionale azzurro ai Mondiali di Italia ’90, e la campionessa mondiale di pallavolo Rachele Sangiuliano.

Con loro sfileranno anche il mezzofondista Venanzio Ortis, oro e argento agli Europei di Praga ’78, la ginnasta di ritmica Tara Dragas, bronzo alla World Cup di Baku e protagonista ai Mondiali di Rio de Janeiro, e l’ex calciatrice Alessia Tuttino, simbolo del Tavagnacco Calcio e della nazionale italiana.

Il percorso della torcia

La fiaccola partirà da via Cividale alle 17.30, altezza supermercato Lidl, e percorrerà nell’ordine via Cividale, viale Trieste, piazzale D’Annunzio, via Aquileia in direzione centro, via Piave, via Gorghi, via Crispi, Piazza Garibaldi, via del Gelso, via Poscolle, via Marco Volpe, via Micesio sul ring urbano.

Si dirigerà verso il centro storico attraverso via Anton Lazzaro Moro, via Mantica, e palazzo Antonini, arrivando poi in via Gemona e piazzale Osoppo. Da qui il corteo olimpico transiterà in viale della Vittoria verso piazza Primo Maggio. Arrivati in Giardin Grande il tedoforo svolterà in via Porta Nuova, passerà per piazzetta San Cristoforo, compiendo i suoi ultimi passi in via Mercatovecchio, piazza Matteotti, via Cavour e chiuderà il suo percorso in piazza Libertà.

La city celebration.

Proprio in piazza Libertà, dopo due ore di staffetta per le vie del capoluogo friulano, l’ultimo tedoforo accenderà il braciere udinese di Milano-Cortina 2026 attorno alle 19.30. Nel frattempo, dalle ore 17 fino all’arrivo della fiamma olimpica, sarà attivo un villaggio che vedrà gli interventi delle autorità, intrattenimento musicale, attività sportive, e distribuzione dei gadget da parte degli sponsor dell’evento.

Sul palco si alterneranno poi gli interventi istituzionali. Per il Comune di Udine, dalle 17.30 alle 18, interverranno il vicesindaco Alessandro Venanzi e l’assessora allo sport Chiara Dazzan, seguiti dal presidente del Coni FVG Andrea Marcon e dalla presidente del Comitato Paralimpico FVG Maria Elisabetta Capasa.

“I valori dello sport olimpico sono perfettamente aderenti alla storia e all’identità della città di Udine: rispetto, amicizia, pluralità – è il commento dell’assessora Dazzan -. Siamo fieri di farci a nostra volta portatori di questi principi, che lo sport sa trasmettere come pochi altri ambiti. A portare la fiaccola olimpica saranno grandi nomi dello sport friulano, atleti e atlete di tante discipline diverse, protagonisti di pagine importanti che in passato ci hanno reso orgogliosi, e ci renderanno fieri in futuro. Celebriamo i valori dello sport con il nostro patrimonio sportivo, che come nessun altro è in grado di ispirare le nuove generazioni”.

“Per Udine è un grande motivo di orgoglio accompagnare la torcia olimpica nel suo percorso verso l’apertura dei Giochi di Milano-Cortina – ha detto Venanzi -. Siamo certi che sarà un momento altamente emozionante per tutti: cittadini, turisti e appassionati che potranno vedere la fiamma olimpica attraversare i luoghi più significativi di Udine. Un’esperienza speciale soprattutto per i più piccoli, che conserveranno il ricordo di questa giornata come qualcosa di unico”.