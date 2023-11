Arriva la Fiera del Lavoro a Udine.

Si scaldano i motori della Fiera del Lavoro Alig a Udine e sono 882 i colloqui online programmati per la giornata di venerdì 10 novembre, dedicata ai candidati che hanno preferito la modalità digitale.

Organizzata da ALig (Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale), la Fiera del Lavoro si riconferma ancora una volta l’evento più importante del nordest per l’incontro tra domanda e offerta occupazionale, capace di attirare anche i player esteri. Tra le aziende con la maggiore richiesta di colloqui online, infatti, svettano Nestlè, Deloitte, Generali, L’Oreal e Fincantieri.

La 19^ edizione della Fiera del Lavoro (sabato 11 novembre in presenza al Teatro Giovanni da Udine) segna nuovi primati con 93 imprese partecipanti, +16% rispetto alle 80 dell’edizione 2022, e la partecipazione di nuove grandi multinazionali. Sul piatto ci sono 1380 posti di lavoro, segnando un incremento del 55% rispetto al 2022 e un numero più che raddoppiato rispetto ai 490 dell’edizione 2021.

“Le più richieste per i colloqui online sono multinazionali di grandi dimensioni a dimostrazione che studenti e laureati si sentono attratti da opportunità lavorative con un profilo internazionale – commenta Marco Sartor, Presidente Alig e Delegato del Rettore a placement e rapporti con le imprese – e questo vale sia per le realtà straniere, sia per le grandi aziende italiane che lavorano in tutto il mondo. C’è grande interesse verso le società che non sono mai state presenti in regione per eventi di reclutamento come Nestlè e L’Oreal e che per la prima volta entreranno in contatto con molti studenti e laureati del Fvg”.

Le multinazionali presenti

Tra le grandi aziende a caccia di talenti in Friuli, ci saranno L’Orèal Groupe, leader globale per i prodotti di bellezza, con 35 marchi commercializzati in molteplici canali distributivi in 150 paesi; Ernst&Young, una delle multinazionali specializzate in consulenza direzionale, strategica, tributaria, tecnologica, e di revisione più importanti al mondo con 312 mila persone oltre 150 paesi. Gruppo Nestlé, una delle aziende più noti al mondo, attiva dal 1866 e presente, con oltre 2000 marchi tra globali e locali, in 187 Paesi.

BAT, una delle principali aziende mondiali del settore del tabacco, impegnata nella produzione e commercializzazione di sigarette e prodotti alternativi. Amazon, l’azienda di commercio elettronico statunitense, da anni la più grande internet company del mondo.

Novo Dirsk ritorna alla Fiera del Lavoro per il secondo anno consecutivo: è la multinazionale danese che opera nel settore farmaceutico, specializzata nella cura del diabete, come anche dei disturbi della crescita e della terapia ormonale sostitutiva. È il produttore del 49% dell’insulina globale.

I posti di lavoro e le discipline

Come ogni edizione, ogni azienda partecipante è chiamata a esplicitare quante posizioni aperte mette a disposizione dei candidati e anche di quali macro aree di interesse: non solo ingegneria o informatica, ma anche scienze umanistiche, giurisprudenza ed economia.

In tutto, per questa edizione, i posti di lavoro totali sono 1380, un numero davvero altissimo. Le discipline più ricercate sono ingegneria (83% delle aziende presenti alla fiera hanno posizioni aperte per loro), scienze matematiche, informatiche e fisiche (71%), area economica (67%), lingue, comunicazione e formazione (31%), area giuridica (29%), area umanistica (19%), area medica (8%), scienze agrarie, ambientali e animali (8%).

La Fiera del lavoro in presenza

Sabato 11 novembre si inizia alle 12.30 nel foyer e nelle gallerie del teatro con incontri one to one tra aziende e candidati, con il servizio gratuito di correzione multilingua dei curriculum e con il servizio gratuito offerto da un fotografo professionista a disposizione per scattare la foto perfetta per il cv.

Sul sito ALIg è disponibile un apposito form di registrazione: in questo caso i colloqui sono liberi e avranno accesso agli incontri tutte le persone registrate, senza alcuna preselezione.

Sabato 11 novembre: il programma al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

“L’intelligenza artificiale e la gestione d’impresa.” – il talk show alle 17

Moderati dal vicedirettore del TG5, Giuseppe De Filippi, sul palco Claudio Cisilino, EVP Operations Strategy and Innovation do Fincantieri, Gian Luca Foresti, Direttore Master in Intelligence dell’Università di Udine, Roberto Siagri, Imprenditore e CEO di Rotonium, Nicola Gerussi, Director Analytics & Insights Media Europe di P&G.

Intervista al regista Gabriele Salvatores

Il regista italiano sale sul palco del Giovanni da Udine per incontrare il pubblico: con il suo capolavoro del 1991 “Mediterraneo” si è aggiudicato il premio Oscar come migliore film in lingua straniera, ma Salvatores ha firmato moltissimi film di successo, ci cui ben sei girati in Friuli-Venezia Giulia, tra cui l’ultimissimo realizzato quest’estate a Trieste col titolo “Napoli-New York”.

Happy hour alle 19:30

Alle 19:30 è previsto un happy hour per consentire un incontro informale tra candidati e aziende. Si degusteranno prodotti enogastronomici friulani per promuovere le produzioni regionali.

Premio “ALig ti fa volare sulle Dolomiti”

Dopo il successo dell’anno scorso, Alig premia i partecipanti alla Fiera del Lavoro con la collaborazione delle aziende: ognuna delle 93 presenti, infatti, selezionerà un candidato che è distinto per il proprio CV o per il colloquio sostenuto. In premio, un giro in elicottero sulle Dolomiti partendo da Sappada.