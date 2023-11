Monfalcone è tappa del 13esimo Giro d’Italia di Handbike.

Monfalcone è tappa della tredicesima edizione del Giro d’Italia di Handbike, manifestazione leader in Europa nell’abbattimento delle barriere. “Diventiamo tappa di un’importantissima manifestazione sportiva” rileva il sindaco Anna Maria Cisint, “basata sui valori che lo sport deve trasmettere: determinazione, inclusione, fatica. Lo facciamo nel periodo della nostra Festa dello Sport, che riunisce tutte le associazioni e gli atleti del monfalconese in una grande occasione di ritrovo”.

Il giro d’Italia di Handbike, supportato dal Comitato Italiano Paralimpico, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla Federazione Ciclistica Italiana, unisce la promozione dello sport paralimpico alla valorizzazione del territorio italiano, e “Monfalcone è fiera e grata di far parte del suo programma”, nelle parole dell’assessore Fabio Banello.

Un circuito di gare ideate per promuovere l’inclusione e offrire ai partecipanti la possibilità di concorrere ad una classifica finale che – come accade a livello professionistico – dia loro l’opportunità di indossare la “maglia rosa”.

“Un’attrazione turistica oltre che sportiva – sottolinea il sindaco -, che porterà in città atleti di altissimo livello, esempio per tutti noi”. “Un’altra occasione di rilievo in cui Monfalcone è protagonista – le fa eco l’assessore Banello -, lo sport è anche un importante strumento di aggregazione, che noi continueremo a supportare insieme alle nostre associazioni, di cui siamo molto orgogliosi. E siamo orgogliosi anche che la nostra città faccia da cornice a una manifestazione dai così alti valori”.