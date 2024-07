Udine, finto tecnico dell’acqua deruba un’anziana di 30mila euro

Derubata una pensionata udinese classe 1949. Ingente il bottino

Ha suonato il campanello di casa dicendo di essere un tecnico dell’acqua. Così, con la scusa di verificare una possibile contaminazione, il truffatore è riuscito a entrare nell’abitazione di un’anziana udinese classe 1949.

Una volta in casa, il malvivente ha derubato la pensionata di contanti e monili in oro. Ingente il bottino del furto, stimato in 30mila euro.

L’anziana vittima del raggiro ha sporto denuncia ai carabinieri di Udine che ora indagano per risalire al responsabile del raggiro.