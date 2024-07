Taglio del nastro per il nuovo treno regionale, primo di una fornitura complessiva di 14 convogli

Da oggi un nuovo treno Rock viaggia sui binari del Friuli Venezia Giulia. La consegna è avvenuta nella stazione di Trieste Centrale alla presenza di Cristina Amirante, assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, ed Elisa Nannetti, direttrice regionale Trenitalia FVG.

Prosegue come da programma l’opera di ammodernamento della flotta regionale di Trenitalia (capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS), prevista dall’ampio programma di investimenti complessivi del Contratto di Servizio con la Regione FVG – pari a circa 400 milioni di euro, finalizzato a migliorare l’offerta di servizi a favore dei pendolari.

Entro il 2024 è prevista la consegna di altri sette convogli

Un piano che include 266,5 milioni a carico di Trenitalia. Entro il 2024 è prevista la consegna di ulteriori quattro Blues e tre Rock. Le consegne proseguiranno nel 2025 e 2026 per un totale – al termine della fornitura – di 9 Blues e 14 Rock. I nuovi treni abbasseranno l’età media della flotta regionale a nove anni.

Il nuovo treno circolerà sulle linee Trieste – Venezia via Portogruaro e Trieste – Venezia via Udine. “Con questo nuovo primo treno Rock da oggi i viaggiatori del Friuli Venezia Giulia potranno contare su un importante e concreto miglioramento della qualità dei servizi, attualmente realizzati per la maggior parte con carrozze media distanza risalenti agli anni ’80. Ringrazio Trenitalia per la collaborazione nel perseguire l’obiettivo comune di un servizio sempre più veloce, tecnologico, sicuro e confortevole”, ha detto l’assessore Amirante.

Treni sostenibili, con tecnologie di ultima generazione

Progettati con tecnologie di ultima generazione, ecosostenibili e spaziosi, i treni Rock permettono di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni di vecchia generazione e sono composti per il 97% di materiale riciclabile. Dotati di doppio piano, i nuovi convogli possono ospitare fino a 1.680 persone, con oltre 685 sedute nella composizione a 6 casse. Sono dotati di punti di ricarica per bici o monopattini elettrici, telecamere per la video sorveglianza, connessione wi-fi e postazioni per i diversamente abili collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici.

Nei convogli destinati al FVG – in virtù della forte vocazione cicloturistica della Regione – è possibile trasportare fino a 18 biciclette. Inoltre, per agevolare i numerosi croceristi che sbarcano a Trieste, sono state predisposte spaziose bagagliere per le valigie più ingombranti.

“La nuova flotta renderà ancora più attrattivo il servizio ferroviario passeggeri nei collegamenti interni e nelle relazioni con il vicino Veneto – ha sottolineato Amirante -. Per migliorarne la qualità, la Regione ha richiesto espressamente che questi treni siano dotati di posti bici superiori a quelli standard, per valorizzare l’interscambio treno/bicicletta, in considerazione dello sviluppo del sistema delle ciclovie regionali e degli itinerari ciclabili europei. È stato inoltre richiesto un allestimento con bagagliere, 11 grandi e 5 piccole, per favorire i passeggeri in viaggio tra il nodo di Mestre e Trieste Airport“.