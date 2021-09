Il flop della manifestazione contro il Green Pass in stazione a Udine.

L’attesa era alta, le aspettative idem. La realtà, però, è stata tutt’altro. Si parlava da giorni del presidio nazionale nelle stazioni ferroviarie per manifestare il proprio dissenso contro il Green Pass. A Udine l’incontro era pianificato tra le 14.30 e le 15, e si progettava di rimanere all’interno fino a sera per bloccare le partenze: ma è stato un flop.

Nessun cartellone, nessun coro né assembramento di protesta da parte dei contestatori. Solo una decina di partecipanti che, delusi, si sono ritirati in silenzio dopo meno di un’ora dal previsto avvio della manifestazione.

I controlli della polizia per sorvegliare la stazione erano molteplici ed facevano sorveglianza d’ingresso sia all’interno sia all’esterno, dove gli agenti avevano il compito di regolare gli ingressi controllando i biglietti.

Così la grandissima aspettativa per questa protesta a Udine si è ammutolita nel suo inizio e fine con un controllo della polizia ai regolari pendolari e nessun manifestante. Questa volta, la voce del dissenso in Friuli contro il certificato verde non si è librata in cielo.

