Folle inseguimento a tutta velocità per le strade di Udine: presi

Udine, inseguimento per le strade cittadine.

Fuga a tutta velocità per le strade di Udine: nel pomeriggio di ieri, venerdì 9, verso le ore 16 circa, in via Roma agenti della polizia locale intimavano l’Alt a un’autovettura Bmw proveniente da viale Europa Unita. Il conducente della Bmw però invece di fermarsi, con una manovra repentina e a velocità sostenuta, si allontanava lungo via Roma imboccando poi via Ciconi.

Cominciava così un inseguimento, a velocità particolarmente sostenuta, per le strade di Udine, con il conducente della Bmw che metteva a repentaglio anche l’incolumità di altri utenti della strada. Alla fine il veicolo del fuggitivo veniva bloccato in sicurezza in via Marsala, e gli occupanti venivano identificati.

A carico del conducente del veicolo sono state elevate diverse violazioni al Codice della Strada. Lo stesso è stato inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.