Il Fondo affitti a Udine.

Fornire un sostegno concreto a copertura degli affitti a sostegno dei nuclei familiari che non

raggiungono una certa soglia di reddito e rientrano in particolari categorie sociali, come gli

anziani, i giovani under 35, le persone con disabilità, le famiglie numerose e quelle

monoreddito: questo in sintesi quanto prevede il Fondo Affitti, il cui bando è stato pubblicato sul sito del Comune di Udine e per il quale, fino al prossimo 10 maggio alle 12.00, è aperta la

possibilità di fare domanda.

Si tratta di una misura prevista da leggi nazionali e regionali, promossa dall’Abitare Sociale, unità operativa dei Servizi Sociali, che anche quest’anno si rinnova, confermandosi uno strumento fondamentale per fronteggiare le difficoltà dal punto di vista abitativo. Questa misura si propone infatti di fornire un sostegno economico alle cittadine e ai cittadini, coprendo parzialmente la spesa di affitto dei richiedenti aventi diritto e facendo riferimento al canone sostenuto nell’anno precedente.

L’obiettivo è garantire, di fronte a debolezze economiche e sociali e all’impossibilità di sostenere il canone di locazione, un supporto nel pagamento di una spesa fissa molto impattante nel computo delle spese familiari.

Una richiesta in crescita.

La richiesta del contributo da parte dei cittadini negli ultimi 5 anni ha segnato una crescita più o meno costante. Nel 2019 infatti le domande presentate sono state 1302, sono salite a 1590 nel 2020 nel periodo segnato dalle restrizioni Covid, mentre nel 2021 una lievissima flessione le ha portate a 1560.

Tuttavia, le domande hanno segnato di nuovo una crescita decisa nel 2022 quando ne sono state presentate 1679, e ancora lo scorso anno, con il numero dei richiedenti che ha toccato quota 1777. Per quanto riguarda invece il profilo dei cittadini che hanno fatto richiesta, la maggioranza nel 2023 era costituita dai nuclei monoreddito per i quali la spesa per l’affitto è molto impattante nell’economia familiare, seguiti nell’ordine dai giovani under 35, dagli anziani, dalle famiglie numerose e dalle persone con disabilità.

I requisiti per fare domanda di contributo

Il contributo fa riferimento alla spesa sostenuta durante il 2023 e possono richiederlo cittadini italiani e stranieri, attualmente residenti nel comune di Udine e nel territorio regionale da almeno 24 mesi, che per tutto lo scorso anno sono stati titolari di un contratto di locazione.

Per quanto riguarda i requisiti strettamente economici, il contributo del Fondo Affitti è riservato a nuclei familiari che presentino I.S.E. (indicatore di situazione economica) non superiore a 30 mila euro, e che siano tenuti al pagamento di un affitto con una determinata incidenza.

Nello specifico, gli scaglioni d’incidenza sono due: 14% per i nuclei con ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) fino a 15.563,86€ (fino a 18.676,63€ per i nuclei composti da una sola persona), e 24% per chi presenta un ISEE compreso tra 15.563,87€ e 20.000,00€ (anche in questo caso, per i nuclei di una sola persona la soglia è più alta, da 18.676,64 a 24.000,00).

Presentare le domanda e richiedere informazioni.

La domanda va presentata esclusivamente online al link https://www.comune.udine.it/it/servizi-59742/salute-benessere-e-assistenza-67118/contributo-per-il-pagamento-degli-affitti-fondo-affitti-67358, dove sono riportate anche le informazioni, le istruzioni per la compilazione e le risposte alle domande più frequenti. Non sono ammesse altre modalità di invio, pena l’esclusione della domanda.

Per richiedere informazioni nella compilazione on line della domanda, oltre al sito web del Comune di Udine, è possibile chiamare il numero 0432 1273132 o contattare gli uffici

tramite mail all’indirizzo abitare.sociale@comune.udine.it. Tuttavia, per coloro che hanno difficoltà d’accesso o utilizzo delle piattaforme online e dei dispositivi come smartphone e computer, è stato messo a disposizione un servizio di supporto su appuntamento, prenotabile telefonando al numero 0432/ 49.89.907 o via mail all’indirizzo udine@salfvg.it.