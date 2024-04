L’Istat ha misurato il grado di soddisfazione per la propria vita: ecco cosa dicono i friulani

Il grado di soddisfazione per le condizioni di vita misurato dall’Istat.

La stragrande maggioranza dei friulani è contento della propria vita e quasi un residente su due in regione è addirittura molto contento: sono i risultati dell’ultima indagine dell’Istat sul grado di soddisfazione dei cittadini per le proprie condizioni secondo la quale, il voto medio, da 0 a 10, per gli abitanti del Fvg è un bel 7.

Ad essere molto soddisfatto (con una valutazione tra l’8 e il 10) è il 48,2% degli intervistati: meno del Trentino Alto Adige (in particolare Bolzano, dove ci sono i cittadini più soddisfatti d’Italia con il 60,1%) e meno della media del Nord Est (48,7%) e del Nord Ovest (49,4%), ma comunque superiore di quella italiana (46,6%).

L’indagine tra i cittadini ha riguardato vari campi: la vita quotidiana (famiglia, amici, salute), il lavoro, il tempo libero, la situazione economica e la fiducia verso le altre persone. I risultati migliori per i cittadini del Fvg riguardano le relazioni: il 34,7% ha dichiarato un livello di soddisfazione molto alto per quelle famigliari, il 52,9% abbastanza alto. Per quanto riguarda gli amici, le percentuali sono rispettivamente del 23,9 e del 57.9%. Anche in merito alla salute, le valutazioni sono buone: il 17,3 è molto soddisfatto e il 62,5% abbastanza.

Il lavoro, il tempo libero e la fiducia.

Per il lavoro, i dati sono aggregati sull’intero Nord Est, dove il grado di soddisfazione è “molto” per il 18,2% degli intervistati e “abbastanza” per il 60,8% mentre un 15,2% è poco soddisfatto. I dati sono più bassi sul tema del tempo libero: qui il 20,3% dei friulani è poco soddisfatto, il 56,3% abbastanza e il 14,9 molto soddisfatto (cui si aggiunge un 6% per nulla soddisfatto).

Per quanto riguarda la fiducia generalizzata, invece, i friulani sono “sospettosi”: solo il 27,2% dice che gran parte della gente merita fiducia, mentre la stragrande maggioranza, il 70,6%, pensa che sia necessario stare molto attenti. E’ abbastanza alta la fiducia verso, ad esempio, i vicini di casa e, ancora di più, verso le forze dell’ordine, ma non verso i perfetti sconosciuti.

Situazione economica.

In questo campo si registrano i dati peggiori: per il 37% dei cittadini del Fvg, la propria situazione economica nel 2023 è peggiorata (“un po'” per il 29,8%; molto per il 7,2%). Oltre la metà (53,3%) ritiene che sia rimasta uguale e solo per il 9,7% è migliorata

Le risorse di cui si dispone sono considerate adeguate per il 66% degli intervistati (ottime per l’1,2%, scarse per il 28,9% e insufficienti per il 3,9%). In sintesi, il 59,5% dei friulani è abbastanza soddisfatto per la propria situazione economica (il 6,2% molto) mentre il 23,5% lo è poco (l’8,2 per nulla).