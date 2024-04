Efrem Cosmacini aveva 77 anni.

Udine piange la scomparsa di Efrem Cosmacini, fondatore dell’Istituto Kennedy e figura di spicco nel panorama dell’istruzione e dell’imprenditoria locale. Cosmacini, è scomparso all’età di 77 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Negli anni Settanta ha gettato le basi per l’Istituto Kennedy, uno dei primi istituti scolastici paritari in Italia, con sede a Udine. La sua visione audace si è concretizzata nel recupero degli anni scolastici per una vasta gamma di indirizzi degli istituti superiori, offrì agli studenti una seconda possibilità e una formazione innovativa.

La sua passione per l’istruzione si rifletteva nel suo approccio innovativo alla didattica. Gli Istituti Kennedy sono stati i precursori nell’introduzione di metodologie di studio interattive, capendo appieno l’opportunità che potevano fornire le nuove tecnologie. Cosmacini era un uomo di valori profondi, che ha trasferito ai suoi familiari e agli studenti non solo conoscenze, ma anche un senso di integrità, dedizione al lavoro e amore per la famiglia.

Il funerale di Efrem Cosmacini sarà un’occasione per la comunità udinese di onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto sociale e educativo della città. La cerimonia si terrà martedì, alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria Assunta in viale Cadore.

La sua eredità continuerà a vivere attraverso le vite di coloro che ha influenzato e ispirato, mentre Udine rimarrà eternamente grata per il suo contributo alla crescita e allo sviluppo della comunità.