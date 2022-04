Il console della Corea del Sud a Udine.

Un incontro istituzionale finalizzato a “mantenere e rafforzare le relazioni diplomatiche del Comune di Udine con l’Oriente. Il Far East Film Festival è un evento di valore enorme per il Friuli Venezia Giulia e una grande occasione per abbattere le barriere e avvicinare i popoli”. Così il sindaco Pietro Fontanini, che ha incontrato il Console Generale della Repubblica di Corea Kang Hyung Shik, accompagnato dal Vice Console Kim Tae Woo e dalla funzionaria consolare dottoressa Kim Noori.

L’incontro si è tenuto a Palazzo D’Aronco, nei giorni scorsi, prima dell’inaugurazione della 24esima edizione del Far East Film Festival. “Si tratta – dice ancora il sindaco- di una vetrina molto importante per la nostra città che per ragioni geografiche, storiche, politiche ed economiche guarda con consapevole attenzione all’Est e alla prospettiva di consolidare ed estendere il proprio perimetro di relazioni”.

