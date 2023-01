Tentato furto in via Ronchi a Udine

Hanno forzato la porta di ingresso, sono entrati in sala riunioni, ma alla fine non hanno portato via nulla, per fortuna.

La sede di Confartigianato Udine di via Ronchi 20 nel capoluogo friulano, che ospita diversi servizi dell’associazione di categoria, come l’Ancos e il patronato Inapa, è stata teatro di un tentativo di furto nello scorso fine settimana, tra il 13 e il 16 gennaio. L’effrazione è stata denunciata oggi e sul fatto indagano i carabinieri.