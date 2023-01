Quanto incidono le luminarie natalizie sulle bollette dei friulani?

Anche in Friuli, gli alberi di Natale sono stati riposti in soffitta e le lucette che hanno creato l’atmosfera natalizia pure. Tornati alla vita normale, per qualcuno forse ora il timore è quale “peso” le luminarie potranno avere nella prossima bolletta.

A dicembre, infatti, i consumi di elettricità aumentano solitamente del 30 per cento tra riscaldamento e maggior uso degli elettrodomestici, una crescita che potrebbe preoccupare i friulani. La buona notizia, però, è che le luci di Natale consumano meno del previsto. Quanto? A rispondere è il blog di Prontobolletta.it, che ha messo a punto un sistema per calcolare quanto l’illuminazione di Natale possa condizionare la spesa per l’energia elettrica.

Considerando che oggi le luci di Natale sono principalmente composte da luci led e non a incandescenza, i costi attuali rispetto a un decennio fa sono decisamente minori. Per esempio, un filo di 500 luci di vecchia generazione tenuto acceso 10 ore al giorno per 30 giorni incide fino a 15 euro sulla bolletta. Invece una luminaria a led costa in media in bolletta 4-6 euro.

Se volete calcolare quanto possono avere inciso le vostre luci di Natale, ecco la formula suggerita: il consumo delle luminarie è infatti uguale al consumo delle decorazioni (in media tra i 3 e i 5 watt) moltiplicato per le ore di accensione diviso mille moltiplicato per il costo dell’energia. Considerando che il prezzo dell’elettricità è di circa 50 centesimi per kWh, per un’accensione media di otto ore quotidiane, Prontobolletta stima una spesa fra 1 e 2 centesimi al giorno per luminaria.

Per chi invece vuole approfondire, qui può trovare la tabella di consumi medi per le 4 settimane delle feste natalizie (dall’8 dicembre al 6 gennaio) a seconda della tipologia di luminaria: