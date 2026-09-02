Friuli Doc, Coldiretti Fvg a Corte Morpurgo: dal tour del gusto agli Oscar Green

A Friuli Doc il mondo dell’agricoltura regionale avrà una sua casa a Corte Morpurgo. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre Coldiretti Fvg e Campagna Amica porteranno nel cuore della manifestazione udinese prodotti del territorio, degustazioni, incontri e iniziative dedicate alla sana alimentazione e all’innovazione agricola.

Per quattro giorni la corte sarà animata dal “tour nel gusto”, con vini, birre agricole e specialità agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, affiancati da appuntamenti di approfondimento e momenti dedicati alle nuove generazioni di agricoltori.

“Friuli Doc rappresenta per noi un’occasione unica di promozione culturale e territoriale – sottolinea Martin Figelj, presidente di Coldiretti Fvg –. Nelle Notti gialle di Corte Morpurgo porteremo il meglio delle nostre aziende agricole e delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia, ma anche occasioni di confronto e dibattito. Con gli Oscar Green, in particolare, vogliamo raccontare il volto giovane, innovativo e sostenibile dell’agricoltura, un settore che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici”.

Si parte giovedì con i prodotti del territorio

L’apertura di Corte Morpurgo è prevista giovedì 10 settembre dalle 18 alle 23. Sarà l’occasione per iniziare il percorso tra le produzioni agricole regionali attraverso il tour nel gusto, con assaggi e proposte delle aziende del territorio.

“Saranno giorni importanti – aggiunge la responsabile regionale di Campagna Amica Vanessa Orlando – per incontrare direttamente chi produce il nostro cibo e per scoprire, assaggiare e conoscere da vicino i tanti volti dell’agricoltura Fvg”.

Venerdì 11 settembre il programma si sposta anche sul tema dell’alimentazione. Dalle 10.30 alle 12 è in programma il convegno “La prevenzione a tavola”, con le professioniste del Dipartimento di Prevenzione di AsuFc Francesca Valent, Gabriella Trani, Lucrezia Grillone e Francesca Cortelazzo.

In serata, alle 19, sotto la Loggia del Lionello, sarà invece il momento della finale regionale degli Oscar Green Fvg 2026. Il premio nazionale è dedicato alle idee innovative dei giovani agricoltori e ai progetti capaci di mettere insieme impresa, sostenibilità e nuove prospettive per il settore. A seguire, dalle 20.30 a mezzanotte, Corte Morpurgo ospiterà la Serata Oscar Green Coldiretti Fvg, riservata agli invitati.

Sabato 12 settembre la corte sarà aperta dalle 10 alle 13 per incontri e iniziative, mentre dalle 18 alle 23 tornerà il tour nel gusto. Domenica 13 settembre sarà invece una giornata interamente dedicata alle produzioni regionali: dalle 12 alle 23 sarà possibile incontrare i produttori, conoscere le realtà agricole del territorio e scoprire le eccellenze del Friuli Venezia Giulia.