Super controlli a Udine dopo Friuli Doc: raffica di patenti ritirate.

Friuli Doc sì, ma poi le conseguenze si fanno sentire, soprattutto per chi si mette alla guida magari dopo aver bevuto qualche calice di troppo. Raffica di controlli infatti nella notte tra venerdì e sabato, dalle 22 alle 7, da parte di carabinieri e polizia a Udine. I controlli si sono concentrati soprattutto lungo Viale Palmanova, arteria cittadina da cui defluisce il traffico quando le luci di Friuli Doc si spengono.

Sono state messe in campo 5 pattuglie della polizia Stradale, 1 pattuglia della polizia di Stato e 1 pattuglia dei carabinieri, che hanno sottoposto a controllo etilometrico con precursore 430 conducenti, di cui 30 con etilometro omologato e dei quali 22 sono risultati positivi. Gli accertamenti hanno generato in totale 21 patenti ritirate, 230 punti patente decurtati, e due veicoli sequestrati ai fini della confisca amministrativa.

Nello specifico, sono state contestate sei violazioni con fascia di punibilità da 0,51 a 0,8 gr. di alcol per litro di sangue, dodici violazioni con fascia di punibilità da 0,81 a 1,5 gr. di alcol per litro di sangue e quattro violazioni con fascia di punibilità superiore a gr. 1,5 per litro di sangue.

Inoltre durante il servizio è stato rilevato un incidente stradale con soli danni a cose in cui un conducente neopatentato –anch’esso poi risultato positivo al controllo etilometrico, alla guida del proprio veicolo in Udine – viale Trieste, andava ad urtare violentemente contro tre autovetture regolarmente in sosta.

Di non minore importanza e gravità le altre due 2 violazioni amministrative accertate durante il servizio di cui una per la guida senza patente perché mai conseguita e l’altra per la mancata revisione di un veicolo.