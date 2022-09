Friuli Doc, il programma di sabato 10 settembre.

Dopo il successo dell’inaugurazione di giovedì e tanti appuntamenti da tutto esaurito, ecco il programma della terza giornata di Friuli Doc, con una serie di eventi che spaziano dall’enogastronomia, alla cultura, allo sport, allo spettacolo con protagonista la danza nell’evento che si terrà in serata in piazza Libertà.

Le degustazioni.

Nuovo incontro con la degustazione Friuli Doc, Montasio e Vino: il territorio da gustare, a cura di Consorzio del Formaggio Montasio. Alle ore 10.30 presso la Loggia del Lionello in Piazza Libertà.

Nella stessa Loggia del Lionello, alle ore 12.00 un invito a conoscere le Birre artigianali friulane prodotte da birrifici agricoli (Azienda Borgo Decimo), degustazione a cura di Coldiretti.

Sarà invece Corte Morpurgo, in Via Savorgnana 12, ad ospitare alle 12.30 Il Prosciutto di San Daniele: esperienza sensoriale, a cura di Consorzio del Prosciutto di San Daniele.

Sempre in Corte Morpurgo, alle 18.00 Laura Antoniacomipresenterà “Percezioni sensoriali”.

Un viaggio immersivo in una degustazione sensoriale alla scoperta dei vini della cantina Arcania in abbinamento ai formaggi della latteria Marsure. A cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG.

A seguire, protagonisti i vini regionali con la degustazione guidata AIS FVG, alla scoperta del territorio attraverso una degustazione di vini regionali guidata dall’Associazione Italiana Sommelier Friuli Venezia Giulia. A cura di AIS, PromoturismoFVG e AgrifoodFVG.

Anche in questa terza giornata di Friuli Doc, è in programma uno showcooking: Da Cavasso a Pradis. Lo Chef Stefano Basello insieme alla sua brigata presentano un piatto che racchiude

le tipicità del territorio utilizzando prodotti marchiati IO SONO FVG a cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG. Appuntamento in Corte Morpurgo, uno dei luoghi scelto per le degustazioni di questa ventottesima edizione.

Conferenze e presentazioni.

“La cucina nelle dimore storiche friulane” è la presentazione di un libro che ci farà “entrare” in alcune dimore del territorio per conoscerne i piatti. Roberto Zottar dialogherà a partire dalle ore 10.30 con l’autore Carlo del Torre nel Salone d’onore di Palazzo Mantica, via Manin 18, sede della Società Filologica Friulana che cura l’organizzazione dell’incontro. In collaborazione con: Associazione Dimore Storiche Italiane FVG e Accademia Italiana della Cucina del Friuli Venezia Giulia.

Sarà lo stesso Salone d’onore di Palazzo Mantica, alle ore 18.30, a dare spazio alla presentazione del libro. “Un regno tra la terra e il cielo. L’avvincente storia dell’ascesa e della caduta del Patriarcato di Aquileia” di Lucio Pertoldi. Il libro sarà presentato dall’autore, dallo storico Gabriele Caiazza e dai pittori di miniature Nicola Zaramella e Alessandro Concina. Incontro in collaborazione con Studio Specchio.

Alle ore 11.00, ma in Corte Morpurgo, via Savorgnana 12, si terrà la presentazione del marchio

IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA. Una scoperta delle aziende presenti a Friuli DOC che hanno ottenuto questo riconoscimento grazie al perseguimento di principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. A cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG.

Artigian-LAB e Laboratori.

Molti degli appuntamenti Artigian-LAB sono ad oggi al completo. Questo il programma.

Il primo appuntamento con l’artigianato, in via Mercatovecchio, è programmato già a inizio giornata. Alle ore 10.00 si terrà Laboratorio di legatoria, a cura di Confartigianato-Imprese Udine, con il supporto di Intesa SanPaolo. L’evento è ad oggi al completo.

Degustazione di gubane e strucchi, sempre in via Mercato Vecchio, comincerà alle 15. Anche questo è sold out.

Per le ore 16.00 sono previsti una serie di laboratori ed Artigian-LAB in diversi luoghi della festa.

Al Salone d’onore di Palazzo Mantica, via Manin 18, presso la sede della Società Filologica Friulana, un laboratorio pensato per scoprire le tradizionali calzature friulane, divenute ora molto di moda. Il titolo è: Ae scuvierte dai scarpets. L’ingresso è libero.

In contemporanea, in Corte Morpurgo in via Savorgnana, il laboratorio per bambini Azienda Gianni Carpenedo presenta “La signora di Cavasso”. Viene raccontata la storia “La cipolla ballerina”, per poi colorare insieme le immagini animate della cipolla, cantando la canzone “Cipolla twist”. Finale a sorpresa. A cura di PromoturismoFVG e AgrifoodFVG.

Presso la Loggia del Lionello in Piazza Libertà, appuntamento con il laboratorio per bambini Giocando si impara il km zero. A cura di Coldiretti in collaborazione con Donne Impresa FVG.

In piazza Duomo, invece, sempre per i bambini, il laboratorio Conoscere il mestiere del casaro.

Si ritorna in via Mercatovecchio alle ore 17.00 con Laboratorio di sartoria. A cura di Confartigianato-Imprese Udine con il supporto di Intesa SanPaolo.

Anche questo appuntamento è al completo.

Sport e spettacoli.

Un momento atteso dagli appassionati sportivi e che ritorna a Friuli Doc come consuetudine: la presentazione Basket maschile e femminile Udine delle squadre Apu Old Wild West campionato nazionale A2 e Women APU campionato nazionale A2. In Piazza Libertà alle ore 18.30.

Piazza Libertà sarà poi il palcoscenico dello spettacolo Incanti di danza. Originali ed eleganti quadri di danza moderna e urbana interpretati dai ballerini più talentuosi della scuola, nelle coreografie che si sono maggiormente distinte quest’ anno.

A cura della Broadway Dance Studio di Udine sotto la direzione artistica di Francesca Pravisani.