Friuli Doc si aspetta…in osteria: ecco i locali storici aderenti e i loro menù

Friuli Doc in Osteria.

Friuli Doc e osterie: un binomio imprescindibile che si “sdoppia”; oltre alla formula classica, infatti, il locale friulano per eccellenza, l’osteria, ospiterà anche un’anteprima con “Aspettando Friuli Doc”.

“L’edizione 2024 parte con un nuovo tratto: lavorare uniti, evitare campanilismi, raccontare assieme le peculiarità del territorio e le storie delle osterie, importante presidio sociale e culturale che ancora ci caratterizza”. Così il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi ha commentato l’iniziativa lanciata da Pro Loco Città di Udine e Comitato friulano difesa osterie presentata lunedì presso la coop. soc. Arte e libro, che proprio in occasione di Friuli doc riceverà il Premio Eccellenza.

L’anteprima dell’amata kermesse coinvolgerà 13 locali in città e 3 in provincia dal 5 al 7 settembre, per poi entrare nel vivo con “Friuli doc in osteria” dal 12 al 15 settembre. Il filo conduttore dei menù preparati dagli osti ad hoc per il “Friuli Doc” resta la tradizione: frico e polenta, salame all’aceto, coniglio in umido, stufato d’asino, frittura di calamari, e naturalmente formaggi e salumi, accompagnati da ottimi vini locali.

“La nostra mission è quella di sviluppare collaborazioni e contaminazioni a 360 gradi per promuovere l’arte, la cultura e l’enogastronomia friulana valorizzandone le peculiarità e le eccellenze” ha affermato Marco Zoratti, presidente della Pro Loco città di Udine, operante da quasi cinque anni sul territorio comunale, regionale, nazionale e ora anche europeo .

“Proseguendo nella proficua collaborazione con il Comitato Friulano Difesa Osterie, abbiamo inserito un nuovo partner nel gruppo: l’Associazione cuochi di Udine. Ci siamo affidati alla loro competenza alla recente serata dedicata a Tina Modotti in Corte Morpurgo per il vin d’honneur e sarà con loro che andremo a rappresentare il Friuli prima a Ginevra a settembre e poi a Mulhouse in Alsazia nel mese di ottobre”.

Alla presentazione di Aspettando Friuli doc, l’associazione – presieduta da Annalisa Battigelli – ha deliziato i presenti con gnocchetti di polenta, salame all’aceto e un buon calice di vino. “Oltre 240 cuochi professionisti con entusiasmo si inseriscono ora nel gruppo di lavoro e con la sua alta professionalità ci ha permesso di rivolgere lo sguardo in un più vasto ambito”.

“La trentennale edizione della rassegna enogastronomica e folcloristica coincide coi quarant’anni di fondazione del Comitato friulano difesa osteria – ha osservato il presidente Enzo Mancini -. Una festa nella festa, un ritrovarsi annuale al Friuli Doc di “vini-vivande-vicende-vedute”, e una continuazione della storia, come recita il motto del nostro sodalizio “ricordare, mantenere, trasmettere nel tempo l’autenticità dell’osteria”.

Due realtà e un unico intento: preservare le tradizioni, gli usi, i costumi del territorio e dare voce all’identità friulana. Erano presenti anche il presidente del consiglio regionale FVG Mauro Bordin (“l’osteria è storia che si tramanda, è famiglia e cultura”), il presidente di Ente Friuli nel mondo Enzo Iacop (“l’osteria rappresenta l’ultimo luogo di scambio e di incontro per la comunità friulana”), il presidente dell’Arlef Eros Cisilino, il direttore di Cat Confesercenti Roberto Simonetti, l’associazione di promozione sociale di percorsi inclusivi #iocivado, che tramite un QRcode riportato in locandina comunica alle persone con disabilità l’accessibilità dei locali.

Ecco i locali aderenti e i menù proposti:

Da Lucia – Udine Via di Mezzo

Pepata di cozze con calice di vino bianco o rosso

Impeverade di mussui cuntun tai di vin blanc o neri

Al Vecchio Stallo – Udine Via Viola 7

Gulash con patate e calice di Merlot az. agr. La Sclusa

Gulash cun patatis cuntun tai di Merlot de aziende agricule La Sclusa

Da Pozzo – Udine Piazzale Gio Batta Cella 8

Tagliere misto di salumi e formaggi nostrani con calice di Friulano

az. agr. Formentini

Taîr di salums e formadis nostrans cuntun tai di Furlan de aziende agricule Formentini

Da Artico – Udine Via Poscolle 58

“Brindui”, gnocchi di patate ripieni di susine, con burro nocciola, zucchero grezzo e pan grattato con calice di Friulano DOC az. agr. Mulino delle Tolle 2022

“Brindui”, gnocs di patatis farsîts cu lis ciespis, cu la spongje brunide, zucar grês e pan gratât cuntun tai di Furlan DOC de aziende agricule Mulino delle Tolle 2022

Alla Ghiacciaia – Udine Via Antonio Zanon 13

Salame nell’aceto e polenta con calice di Schioppettino az. agr. Marinig

Salam tal asêt e polente cuntun tai di Schioppettino de aziende agricule Marinig

Al Fagiano – Udine Via Zanon 7

Assaggio di frico e polenta con calice di vino della casa

Cerce di frico e polente cuntun tai di vin de cjase

La Ciacarade – Udine Via S. Francesco D’Assisi 6

Frittura di calamari e verdure con calice di Ribolla Gialla spumantizzata az. agr. Cozzarolo

Friture di calamârs e verduris cuntun tai di Ribuele Zale spumantizade de aziende agricule Cozzarolo

Al Canarino – Udine Via Cussignacco 37

Stufato di asino con calice di Refosco az. agr. Tenuta Luisa

Stofât di mus cuntun tai di Refosc de aziende agricule Tenuta Luisa

Vinodilà – Udine Piazzetta Valentinis 4b

Orzo capra e fico con calice di Friulano az. agr. La Luna Storta

Vuardi cjavre e fîc cuntun tai di Furlan de aziende agricule La Luna Storta

L’Osteria del Borgo – San Daniele del Friuli Via Soprapaludo 6

Risotto fantasia ai colori delle verdure di fine estate con calice di Pinot Grigio az. agr. Guerra Dario Risot fantasie cui colôrs des verduris di fin Istât cuntun tai di Pinot Grîs de aziende agricule Guerra Dario

Alle Volte – Udine Via Mercerie 6

Frittura di calamari e verdure croccanti con calice di Ribolla gialla az. agr. Pizzutti

Friture di calamârs cun verduris crocantis cuntun tai di Ribuele zale de aziende agricule Pizzutti

Pieri Mortadele – Udine Via Bartolini 12

Tagliere misto di salumi e formaggi nostrani con calice di Chardonnay az. agr. Rodaro Paolo

Taîr di salums e formadis nostrans cuntun tai di Chardonnay de aziende agricule Rodaro Paolo

Grappolo d’oro – Udine Via Bonaldo Stringher 5

Crostino con musetto e calice di Cabernet Sauvignon az. agr. Alturis

Musoni – Udine Via Marsala 40

Capelunghe alla griglia con calice di vino della casa

Capis lungjis su la gridele cuntun tai di vin de cjase

Ostarie Ongjarut – Sedilis di Tarcento Via Bernadia 18

Coniglio in umido e polenta con calice di vino rosso

Cunin in umit cun polente cuntun tai di vin ros

Friul Marangon – Orgnano di Basiliano Via Montenero 4

Carpaccio di Picanha finlandese su misticanza, gelatina di uva fragola e sfoglia di mais croccante con calice di Sauvignon az. agr. La Sclusa

Carpaccio di Picanha finlandese su misture di verduris in fuee, gjeladine di ue Merecane e sfueade di blave crocante cuntun tai di Sauvignon de aziende agricule La Sclusa