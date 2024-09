Incendio sul tetto della casera Feron a Cimolais.

Dormivano in casera quando, durante la notte, si sono accorti che il tetto della struttura aveva preso fuoco: gli 8 ragazzi, però, non si sono persi d’animo e si sono dati da fare per spegnere l’incendio, mentre aspettavano i soccorsi.

E’ accaduto la notte passata, attorno alle 4.30 quando i giovani che pernottavano a casera Feron (Cimolais) hanno notato che la linda del tetto, dove passava la canna fumaria, aveva preso fuoco e i locali interni all’edificio erano invasi dal fumo. Senza perdersi d’animo i ragazzi sono riusciti ad arginare l’incendio usando l’acqua del vicino ruscello e due dei ragazzi si sono spostati in una zona coperta da segnale telefonico per dare l’allarme.

Appena ricevuta la richiesta di soccorso una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Maniago è partita dalla propria sede per raggiungere la zona dell’incendio. I pompieri, utilizzando i mezzi in dotazione, sono risaliti fin dove percorribile la strada forestale, poi hanno proseguito a piedi per circa 40 minuti portando estintori idrici, motoseghe e termocamera.

Raggiunta la casera, i soccorritori hanno iniziato le operazioni di bonifica e minuto spegnimento delle parti bruciate, operazioni che si sono concluse alle ore 9 circa con la verifica, eseguita con l’utilizzo della termocamera, che ha confermato che nel tetto e in tutto l’edificio non vi erano più focolai nascosti. Illesi i ragazzi che al momento dell’incendio dormivano all’interno della casera Sul posto, in ausilio alle operazioni, due agenti del Corpo Forestale Regionale.