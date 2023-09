Furto con strappo in via Nievo a Udine.

Furto con strappo, nel tardo pomeriggio di ieri, in via Ippolito Nievo a Udine: i ladri sono stati rapidi, ma non indolori.

Mentre stava camminando, infatti, una persona è stata avvicinata da due sconosciuti che le hanno strappato la collana dal collo, per poi darsi alla fuga su un monopattino. Il bottino dei malviventi è di circa mille euro. Sul fatto indagano i carabinieri di Campoformido.