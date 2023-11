Furto al supermercato di Udine est, rubata una cassetta con i contanti

Furto al supermercato di Udine Est.

Un furto è stato messo a segno nel supermercato Il Bottegone di viale Forze Armate, a Udine est. I ladri hanno colpito nella notte tra il 22 e il 23 novembre, attorno alla una e mezza.

Sono riusciti a forzare una porta e, una volta dentro, hanno fatto sparire una cassetta che conteneva denaro in contanti per 1.400 euro. Sul fatto indagano i carabinieri. Non è la prima volta che quel punto vendita viene preso di mira dai ladri, al punto che il consigliere comunale Stefano Salmè aveva presentato un’interrogazione urgente in consiglio comunale, per chiedere misure di sicurezza come la reintroduzione dell’agente di quartiere.