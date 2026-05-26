Confindustria Udine si rinnova: sei volti nuovi e cinque conferme

I nuovi rappresentati dei gruppi di Confindustria Udine.

Confindustria Udine rinnova la propria squadra interna e definisce i nuovi rappresentanti dei Gruppi merceologici per il biennio 2026-2028. Le assemblee elettive di undici dei dodici Gruppi in cui è suddivisa l’Associazione hanno infatti proceduto all’elezione dei rispettivi capigruppo e dei rappresentanti in Consiglio generale.



Il rinnovo porta con sé sei nuovi ingressi alla guida dei Gruppi e cinque conferme, in un passaggio che segna la continuità dell’attività associativa ma anche l’avvio di una nuova fase di rappresentanza per il sistema produttivo udinese.

Sei nuovi capigruppo per il biennio 2026-2028

Sono sei i volti nuovi eletti alla guida dei Gruppi merceologici. Si tratta di Salvatore Benigno per i Servizi a rete, Gaetano Gangi per Alimentari e bevande, Francesco Gigliotti per il Terziario avanzato, Agostino Pettarini per le Metalmeccaniche, Alessandra Verona per Moda, tessili e manutenzioni operative e Marco Vidoni per i Materiali da costruzione.

I nuovi capigruppo raccolgono il testimone rispettivamente da Riccardo Semenzato, Stefano Toppano, Mauro Pinto, Davide Boeri, Marco Bortolin e Alexandro Luci, assumendo un ruolo centrale nella rappresentanza delle imprese dei rispettivi settori all’interno dell’Associazione.

Le conferme tra i gruppi merceologici

Accanto ai nuovi ingressi, il rinnovo delle cariche interne registra anche cinque riconferme. Restano alla guida dei rispettivi Gruppi Angelo Colombo per le Chimiche, Alessandro Fantoni per Legno, mobile e sedia, Cristian Feregotto per Telecomunicazione e informatica, Stefano Gollino per Cartarie, poligrafiche, editoriali ed Enrico Rosina per Trasporti e logistica.

Il dodicesimo capogruppo resta Angela Martina, alla guida di Costruzioni edili-Ance, le cui elezioni di rinnovo sono previste nel 2028. Martina ricopre anche la carica di vicepresidente di diritto. Tra le cariche confermate figura anche Mario Zearo, che resta alla guida della Delegazione di Tolmezzo. Anche in questo caso la carica comporta il ruolo di vicepresidente di diritto, rafforzando la rappresentanza del territorio montano all’interno degli organismi associativi.

I consiglieri aggiunti e i rappresentanti di settore

Le assemblee di gruppo hanno inoltre designato i cinque consiglieri aggiunti. Sono stati riconfermati Fabiano Benedetti per Telecomunicazione e informatica, Daniele Petraz per il Terziario avanzato, Gianluca Zanutta per i Materiali da costruzione e Massimiliano Zamò per Legno, mobile e sedia. A loro si aggiunge il nuovo ingresso Riccardo Semenzato, per i Servizi a rete.

Sono stati poi nominati Filippo Pighin e Pierpaolo Bonetti, in rappresentanza rispettivamente delle Siderurgiche e delle Metalmeccaniche. A completare la squadra del Consiglio generale, Elena Zulli è stata confermata come Rappresentante Piccola Industria, insieme al neoeletto Stefano Vidoz.