L’iniziativa a Udine per la Giornata Mondiale per la lotta contro l’AIDS-

Il 1º dicembre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS volta a sensibilizzare la popolazione rispetto all’epidemia mondiale di AIDS dovuta alla diffusione del virus HIV. Tale giornata, istituita nel 1988 dall’OMS, è un’occasione per diffondere le conoscenze sull’infezione da HIV, sulle modalità della sua trasmissione e sull’importanza di un accesso precoce al test, grazie al quale è possibile avviare tempestivamente il percorso terapeutico.

In occasione del 1° dicembre 2024, il Servizio di Malattie Sessualmente Trasmesse del Dipartimento di Prevenzione di ASUFC organizza una settimana di sensibilizzazione sul tema, offrendo screening e counselling gratuiti ad accesso libero e senza appuntamento.

Quando e dove.

Da lunedì 2 a giovedì 5 dicembre dalle 8:30 alle 17:00 e venerdì 6 dicembre dalle 8:30 alle 13:00 un operatore sanitario del centro Malattie Sessualmente Trasmesse sarà a disposizione a Udine, in via Chiusaforte 2, di chiunque desideri avere informazioni ed eseguire il test, gratuito ed anonimo, per la ricerca dell’infezione da HIV e delle più comuni malattie a trasmissione sessuale.