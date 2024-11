“Più di quanto immagini” sarà disponibile dal 3 dicembre.

Si chiama “Più di quanto immagini” ed è una canzone sulla disabilità, tutta made in Friuli. E’ stata registrata nello studio di Andrea Rigonat “Il motore dell’Auto” a Fiumicello (scelto anche dalla nota cantante Elisa) per poi essere pubblicata su due delle principali piattaforme di streaming al mondo, YouTube e Spotify.

“Più di quanto immagini” è un inno all’autodeterminazione che racconta la vita, le aspirazioni e i talenti di persone con disabilità, affermando che ognuno di noi ha il diritto e la capacità di costruire il proprio futuro. Disponibile dal 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, questo progetto musicale, realizzato da Laluna Impresa Sociale e L’Arte della Musica, è un invito a riconoscere e valorizzare il ruolo attivo delle persone con disabilità nella società.

Come è nata.

La canzone è frutto di un laboratorio di scrittura creativa e musica partito nel 2023 che ha coinvolto un gruppo di persone con disabilità. Le parole, frutto di questo lavoro di gruppo, sono state poi messe in musica da professionisti.

“Si tratta di un progetto sperimentale – ha affermato Erika Biasutti direttrice de LaLuna – in collaborazione con “L’arte della musica” che ci ha permesso di utilizzare la musica come strumento di riflessione, confronto e crescita sui temi che questi percorsi di autonomia portano con sé. Grazie al laboratorio condotto Francesca Ziroldo, cantante professionista e insegnante di canto e Nicola Milan, compositore e musicista, è nata questa bellissima canzone che dà voce a emozioni, fatiche e punti di vista delle persone con disabilità che tentano di farsi strada nella vita. Poi, grazie ad un contributo regionale cinque rappresentanti dei nostri percorsi di autonomia hanno potuto cantarla ed entrare in uno studio di registrazione professionale. La data del debutto online è per noi significativa perchè ci permette di comunicare attraverso la musica un messaggio importante anche a chi è lontano da certi temi e nello stesso tempo di raccogliere fondi a favore di nuovi progetti legati all’abitare inclusivo”. Più di quanto immagini è oggi diventata – ha aggiunto il compositore Nicola Milan, presidente de L’Arte della Musica – un’opera da divulgare in forma audio e video come inno all’autodeterminazione delle persone con disabilità, un messaggio rivolto a tutti che viaggia attraverso le note e le voci, capace di unire i cuori e di creare ponti tra le persone”.

La registrazione.

Registrata nello studio di Andrea Rigonat a Fiumicello, lo stesso utilizzato dalla celebre cantante Elisa, la canzone vanta una qualità sonora professionale. Un videoclip, che accompagnerà il brano su YouTube, mostrerà le fasi della registrazione e l’entusiasmo dei giovani artisti.

“Più di quanto immagini” comunica un messaggio forte con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica che l’inclusione è una strada possibile. Il progetto, sostenuto dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, ha coinvolto numerosi artisti e musicisti di spicco, tra cui Nicola Milan, Francesca Ziroldo, Enrico Casarotto, Luca Amatruda, Jacopo Zanette, Leonardo Zannier, il coro gospel Seventh Note Gospel Lab di Oderzo e il fonico Francesco Marzona. A partire dal 3 dicembre, sarà possibile quindi ascoltare la canzone su YouTube e Spotify. Un’occasione per sostenere un progetto che fa la differenza.