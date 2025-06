Sfida creativa: gli studenti dell’Università di Udine firmano l’immagine Roncadin

2° edizione di Hackatoo, la sfida creativa che avvicina i giovani al lavoro.

Un mix vincente di creatività, competenze digitali e spirito di squadra ha animato la seconda edizione di Hackatoo, la sfida strategica ideata da Emporio Adv in collaborazione con il master in Digital Marketing dell’Università di Udine. Protagonisti della giornata, 25 giovani professionisti del futuro, chiamati a ideare una campagna multicanale per valorizzare l’azienda Roncadin non solo come marchio, ma come ambiente di lavoro attrattivo per le nuove generazioni.

La sfida si è svolta il 5 giugno in una maratona di 12 ore no-stop, durante la quale cinque squadre si sono confrontate sullo stesso brief: raccontare l’identità e i valori dell’azienda friulana – leader nella produzione di pizze surgelate di alta qualità – con un linguaggio fresco, efficace e orientato al digitale.

I vincitori.

A conquistare la giuria è stata la squadra Blu, formata da Laura Bellina, Michela Mecchia, Vittorio Papa e Camilla Ragogna, con la campagna dal titolo “L’ingrediente 6 tu”. Un concept semplice e diretto, costruito sul gioco grafico-fonetico del numero “6”, capace di parlare in modo immediato e coinvolgente al target giovane attraverso i social e il sito aziendale.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, si conferma un’importante esperienza di formazione sul campo. Gli studenti hanno potuto contare sull’affiancamento di docenti universitari e professionisti della comunicazione, applicando in tempo reale competenze apprese in aula e nei laboratori del master.

La giuria.

A valutare i progetti sono stati Maria Chiarvesio, direttrice del master, Enrico Accettola, fondatore di Emporio Adv, e per Roncadin Alessandro Tomba (direttore risorse umane) e Paola Bertin (coordinatrice comunicazione e marketing). “È un’occasione preziosa – ha sottolineato Chiarvesio – in cui i ragazzi affrontano una sfida reale e stringente, mettendo in gioco creatività, strategia e capacità di lavoro in team. La qualità delle proposte ci rende fieri del lavoro svolto”.

Dello stesso avviso Enrico Accettola, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa: “Hackatoo è un laboratorio concreto di contaminazione tra formazione, impresa e creatività. Ogni anno vediamo idee nuove e una grande voglia di mettersi in gioco. È la dimostrazione che, investendo sui giovani in contesti reali, si generano valore e relazioni durature”.

I partecipanti.

Oltre alla squadra vincitrice, hanno partecipato anche:

Squadra Gialla: Silvia Xu, Ilaria Lucioli, Michael Kirwan, Alfonso Acampora

Squadra Verde: Gianandrea Cassin Codri, Federica Bisson, Anita Pittino, Sara Miu

Squadra Rossa: Manuel Spoladore, Eva Lacrimoso, Elena Rizzetto, Martina D’Amore, Erica Hlede

Squadra Rosa: Martina Miklus, Costanza Buzzola Lioy, Irene Minin, Margherita Colusso, Laura Acampora

Gli studenti del master che hanno partecipato alla sfida creativa.