I lavori per il nuovo impianto di San Giorgio di Nogaro.

Si prosegue come da cronoprogramma nei lavori di riconversione dell’area ex Cogolo, a San Giorgio di Nogaro, per la realizzazione del nuovo impianto della Vetreria Cooperativa Piegarese. Lo stabilimento, che si estenderà su una superficie di 330 mila metri quadrati, sarà caratterizzato da un’area produttiva di 30 mila metri quadri ed annessa zona di stoccaggio di ulteriori 30 mila metri quadri, in cui saranno lavorate 150 mila tonnellate di vetro all’anno, oltre 400 tonnellate al giorno, per la produzione di contenitori in vetro per alimenti.

Per la nuova vetreria, che sarà posizionata in un’area strategica ed usufruirà dei collegamenti stradali, ferroviari e marittimi, Cimolai realizzerà le strutture metalliche del peso di oltre 4000 tonnellate, la copertura, i tamponamenti verticali, le finiture e la ciminiera. Durante i lavori, sarà rivolta particolare attenzione ai materiali impiegati per il rispetto dei parametri acustici ed ambientali, e saranno adottate innovative soluzioni tecnologiche per il fabbisogno energetico e per la salvaguardia dell’ambiente. Il progetto ha l’obiettivo di riconvertire il vecchio impianto in un moderno complesso industriale, che consentirà alla Vetreria Cooperativa Piegarese (oltre 200 dipendenti e un utile di quasi 20 milioni) di dare un maggior consolidamento e respiro alla produzione italiana, incrementando il posizionamento nei mercati esteri come quello austriaco, tedesco e balcanico. Il nuovo stabilimento, inoltre, porterà occupazione a circa 80 persone, dando un ulteriore impulso all’indotto ed all’area logistica di San Giorgio di Nogaro.

La realizzazione del nuovo stabilimento di Vetreria Cooperativa Piegarese, situato a pochi metri da quello Cimolai, testimonia una delle caratteristiche distintive del gruppo di proprietà dell’ingegner Luigi Cimolai, che ad un’innata propensione internazionale abbina uno legame solido e continuativo con il territorio friulano. La conclusione dei lavori, avviati in autunno 2021, è prevista a fine 2022 e sarà propedeutica all’avvio della produzione industriale della Vetreria, in programma ad inizio 2023.

(Visited 73 times, 73 visits today)