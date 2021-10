L’osteria Gustâ Al Lepre di Udine entra nel Comitato.

Il Comitato difesa osterie friulane conta un nuovo membro. Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 12 ottobre, infatti, durante un breve incontro, è stato ufficializzato l’ingresso del “Gustâ Al Lepre”. Storico locale di via Poscolle a Udine, dopo alcuni anni di chiusura, ha ritrovato nuova vita grazie ai fratelli Elena e Roberto Montina e Massimo Quintavalle che hanno scelto di aderire nuovamente all’associazione come fatto per lungo tempo dalla precedente gestione.

A dare il benvenuto ai nuovi soci c’erano il presidente del Comitato, Enzo Mancini, il presidente di Confesercenti Udine, Marco Zoratti e l’assessore comunale alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi, Maurizio Franz. Presente anche il signor Renato Tavano, che ha gestito il locale fino alla chiusura nei primi anni 2000 e che ha simbolicamente consegnato la targa del Comitato ai nuovi titolari.

“Sono molto orgoglioso che un’osteria storica e prestigiosa come Al Lepre abbia deciso di rientrare nel Comitato – ha fatto sapere Mancini -. È senz’altro uno degli obiettivi che mi ero posto quando sono diventato presidente. Ringrazio Elena, Roberto e Massimo per aver deciso di aderire nuovamente all’associazione, sicuro che la nostra collaborazione sarà proficua. Dopo una lunga fase a intermittenza a causa della pandemia siamo ripartiti a pieno regime solamente con Friuli Doc. Ora l’auspicio è di continuare così e quindi di poter accogliere nuovi associati”.

