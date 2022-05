Imbrattata la baita degli Alpini di Udine: scritte sui muri e sul marciapiede

Brutto episodio alla baita degli Alpini di Udine.

Brutta sorpresa questa mattina nella baita degli Alpini di via Via Pietro di Brazzà, al parco Peter Pan. Scritte, disegni, e linee con il gesso hanno imbrattato tutta la struttura.

Questa volta sembra che a danneggiare la baita siano stati alcuni bambini che giocavano nel parco e che, magari inconsapevolmente, hanno disegnato sulla struttura tracciando anche una linea che percorre tutte e 4 le pareti.

Non nasconde la sua delusione Antonio Pascolo, Capogruppo della sezione Alpini di Udine Sud, per quanto avvenuto. “Per noi la baita è come una casa e facciamo di tutto anche per mantenere pulito il parco. Mi chiedo come sia possibile che i genitori non abbiano visto nulla” lanciando un appello proprio alle mamme e ai papà per una maggior controllo dei figli. Ora non resta che pulire tutto e fortunatamente le scritte con i gessetti non dovrebbero lasciare traccia sulla sede. Per Pascolo resta però la delusione di un gesto che proprio non riesce a spiegarsi.

