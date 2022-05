Incidente in autostrada, traffico bloccato sulla Ferrata

Traffico bloccato sulla Ferrata a causa dell’incidente.

Traffico bloccato per tutta la mattinata sulla Ferrata dopo il tragico incidente avvenuto intorno alle 10 di oggi sulla A4, nei pressi di San Michele al Tagliamento, nel quale ha perso la vita un camionista di 54 anni.

Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza infatti l’autostrada è rimasta chiusa causando notevoli disagi e lunghe code anche sulla viabilità, soprattutto sulla Ferrata. Intorno alle 12 e 40 è stato riaperto il tratto autostradale della A4 tra Latisana e Nodo di Portogruaro in direzione Venezia e la situazione nel giro di qualche ora dovrebbe tornare pian piano alla normalità.

