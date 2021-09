L’inaugurazione dell’edizione 2021 di Friuli Doc a Udine.

Il sipario si alza poco dopo le 17.30. La 27^ edizione di Friuli Doc inizia in concomitanza con l’anniversario del 789° compleanno di Udine. Piazza Libertà di Udine, gremita di persone, freme e attende l’inaugurazione di uno dei momenti più importanti per la città.

Saranno giornate intense, con la buona tavola e il vino di qualità a farla da padroni, ma non soltanto. Tante le opportunità per i visitatori, che potranno accedere soltanto con il Green Pass: saranno effettuati controlli a campione. L’atmosfera, in città, è carica di fibrillazione e Udine è pronta a vivere giorni all’insegna della festa e dello svago.



Tornando al taglio del nastro, è la giornalista Marina Presello a introdurre gli ospiti, facendo salire da subito sul palco Maurizio Franz, assessore al turismo e ai Grandi eventi. “Grandi protagonisti saranno le ProLoco, ma anche i nostri testimonial Jonathan Milan e Mara Navarria hanno dimostrato che anche in un momento difficile e particolare si possono organizzare grandi eventi come questo”.

Passa la parola al sindaco di Udine Pietro Fontanini: “Friuli doc non è solo la festa del Friuli ma anche di altri popoli. Friuli Doc è l’esposizione delle eccellenze di questo territorio ma è anche un momento in cui esaltiamo la nostra identità di friulani“. E il primo cittadino va oltre, con la sua disamina :”Siamo un popolo forse troppo restio a dire che siamo ospitali e abbiamo tanto da proporre, in questi giorni penso che stiamo dimostrando che abbiamo qualcosa di importante da offrire a chi non conosce il Friuli“. E annuncia per concludere: “Quest’anno in un momento difficile, abbiamo novità e devo ringraziare il nostro presidente Fedriga e il vice Riccardi perché da domani, le persone potranno vaccinarsi all’interno della casa comunale, un modo per dire per chi ha ancora qualche dubbio: vaccinatevi, perché questo è il modo per sconfiggere questa pandemia”.



È il turno del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga: “Quest’anno voglio iniziare con dei ringraziamenti, abbiamo dimostrato di essere una comunità forte di avere tanta voglia di fare e sono molto orgoglioso“. E ricorda: “Il green pass permette di aprire non di chiudere, se ne usciamo insieme saremo più forti. Se continuiamo a camminare così arriveremo al traguardo prima degli altri”.

Ospiti speciali sono stati Jonathan Milan, medaglia d’oro e Mara Navarria, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokyo 2021 che dichiara: “Sono orgogliosa di essere qui per la seconda volta”. Si procede con il tradizionale taglio del nastro tricolore e dal palco si gioisce per augurare un buon Friuli Doc. Da oggi e fino a domenica, Udine sarà il cuore pulsante della buona enogastronomia. Friuli Doc vuole andare oltre il Covid.

