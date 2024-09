Friuli Doc si apre sotto la pioggia: al via quattro giorni tra sapori, tradizioni ed eccellenze del territorio

L’inaugurazione di Friuli Doc.

La partenza non è stata di sicuro delle migliori: sotto un cielo inclemente, infatti, si è svolta questo pomeriggio in Piazza Libertà (nell’asciutto della Loggia del Lionello) l’inaugurazione ufficiale della 30esima edizione di Friuli Doc, la manifestazione enogastronomica dedicata alle eccellenze del territorio più grande della regione.

Un vero e proprio spettacolo in cui i protagonisti sono state le personalità che, nei rispettivi ambiti, hanno reso omaggio a Udine e a tutto il Friuli in Italia e nel mondo. La cerimonia ha visto salire sul palco principale della kermesse, oltre alle autorità, il sindaco e vicesindaco di Udine, Alberto Felice De Toni e Alessandro Venanzi, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, l’assessore regionale alle Attività Produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, la signora della grappa, Giannola Nonino, la neo Miss mondo Italy, l’udinese Lucrezia Mangilli, le due atlete olimpiche Mara Navarria e Giulia Rizzi e, in chiusura, la cantante Shari Noioso, che, tra l’altro, si esibirà in concerto stasera in Castello alle 22.

L’edizione del trentennale coinvolge l’intero centro cittadino con un totale di oltre 200 eventi tra degustazioni, laboratori, convegni, attività sportive, spettacoli e concerti. Più di 100 gli stand sparsi nell’area della manifestazione, 60 i concerti di cui 4 grandi spettacoli dal vivo nel palco principale di piazza Libertà.

Il commento di Fedriga e Bini.

“Le grandi manifestazioni del territorio non nascono e muoiono nell’arco delle poche giornate dell’evento in sé, ma sviluppano economia per tutto l’anno. Friuli Doc è l’emblema della qualità e la manifestazione dell’eccellenza enogastronomica, frutto del lavoro delle nostre imprese, degli artigiani e di tutti coloro che contribuiscono a far crescere questa terra. Trent’anni di Friuli Doc sono trent’anni di valorizzazione di eccellenze e, soprattutto, di opportunità” ha detto il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga.

L’assessore regionale Sergio Emidio Bini ha posto l’accento sulla continua crescita di Friuli Doc nell’arco di trent’anni, “partendo come festa popolare e diventando un grande evento che rappresenta a pieno l’identità del nostro territorio. Una manifestazione capace di richiamare una massiccia partecipazione di pubblico e di coinvolgere il mondo del volontariato, le associazioni di categoria e le istituzioni, restituendo al visitatore l’essenza, i sapori e valori di questo piccolo compendio dell’universo. Come Amministrazione regionale – ha concluso Bini – continuiamo a investire convintamente per aumentare la visibilità del nostro territorio, promuovendone le località e le eccellenze”.

La mappa dei sapori.

Da piazza XX Settembre a piazza Primo Maggio, dal Castello a piazza Duomo, passando per via Savorgnana, Giardino del Torso, piazza San Cristoforo, piazza Venerio, piazza Garibaldi, Largo Ospedale Vecchio, piazza Patriarcato, via Aquileia, via D’Aronco, via Vittorio Veneto, Corte Morpurgo e via Cavour e piazzetta Belloni. Ecco i luoghi della festa che alle tradizionali posizioni aggiungono quest’anno anche quella dedicata ai cibi gluten free, oltre che vegani e vegetariani (nell’area compresa tra vicolo Sillio, via Caiselli e via D’Aronco).

Gli eventi.

Per celebrare i 30 anni di Friuli Doc, la musica sarà grande protagonista con quattro imperdibili serate di concerti che promettono di regalare spettacolo e divertimento a tutti. Il palco principale, situato nella suggestiva cornice di piazza Libertà, accoglierà ogni sera artisti di spicco del panorama musicale italiano.

Dopo Johnson Righeira, stasera, 12 settembre, domani sarà la volta dei Finley, che porteranno sul palco il loro pop-punk energico, capace di travolgere il pubblico. Sabato 14 settembre, invece, l’ironia sottile di Valerio Lundini e la musica de I Vazzanikki saranno i protagonisti di una serata all’insegna della comicità e delle gag musicali. La chiusura, domenica 15 settembre, sarà affidata al talento della chitarra e alla voce inconfondibile di Alex Britti, che con la sua musica regalerà al pubblico un gran finale di classe e intensità.

Oltre al palco principale, l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di palchi “minori”, sparsi per il centro storico, in collaborazione con Groove Factory. Questa programmazione capillare trasformerà ogni angolo di Udine in una festa di suoni e colori, grazie alla partecipazione di numerosi artisti tra cantanti, musicisti, dj e ballerini, per un totale di 65 appuntamenti distribuiti tra piazza Castello, piazza Venerio, Largo Ospedale Vecchio e piazza XX Settembre.

Anche piazza Duomo e piazza Garibaldi si trasformeranno in teatri a cielo aperto, animati da spettacoli di musica itinerante, che renderanno l’atmosfera ancora più vivace e coinvolgente. Grande attesa anche per i concerti organizzati nello stand “Io sono Friuli Venezia Giulia” in piazza Primo Maggio, realizzato dalla Regione e da Promoturismo FVG. Qui, accanto a un ricco programma di degustazioni, laboratori e incontri, sarà possibile assistere alle esibizioni di noti dj come From Mars, dj Albertino e Cristian Marchi, offrendo così una varietà di generi musicali per soddisfare tutti i gusti.