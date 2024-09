Sacile, a fuoco le batterie dell’impianto fotovoltaico di una casa

Si sono incendiate le batterie di accumulo dell’impianto fotovoltaico.

Alle ore 16.30 circa di oggi, 12 settembre 2024, i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti presso un’abitazione a Sacile per il principio d’incendio di 3 batterie al litio; appena giunta sul posto la squadra ha spento le fiamme e raffreddato le batterie, che servivano come accumulo di energia dell’impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione. Le batterie sono poi state immerse in una vasca piena d’acqua per evitare che il surriscaldamento interno degli accumulatori potesse farle incendiare nuovamente.