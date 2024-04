A Udine inaugurato il nuovo autoparco della Croce Rossa

Il nuovo autoparco della Croce Rossa.

E’ stato inaugurato oggi il nuovo autoparco della Croce rossa di Udine. La Regione ha espresso gratitudine per la consolidata e strutturata collaborazione con la Croce Rossa italiana, suggellata proprio ieri con la benemerenza nazionale “Tempo della gentilezza” assegnato alla Protezione civile regionale.

L’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha ringraziato tutti i volontari, asse fondamentale della risposta non solo di salute ma anche sociale, che le istituzioni devono garantire affrontando le sfide sempre più complesse che le mutate condizioni sociali impongono. All’inaugurazione, a cui ha preso parte anche il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, la presidente del Comitato Udine Cristina Ceruti ha espresso riconoscenza alla Regione per aver contribuito al raggiungimento di un progetto che ora permetterà maggiore efficienza alla struttura udinese.

Realizzato in tre anni, il nuovo autoparco sorge in un capannone di circa 2500 metri quadri e accoglierà i 75 mezzi del Comitato – tra 43 autoambulanze, automediche, mezzi per il servizio sociale e autocarri: oltre al ricovero dei mezzi, la sede servirà anche come sede magazzino, sede magazzino emergenza e base del gruppo udinese del Comitato Udine.