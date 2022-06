L’incidente questa mattina a Udine.

Incidente questa mattina poco dopo le 9 a Udine. Per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 71 anni, mentre era in bici in via Salvo D’Acquisto, è stata investita da un’auto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato la donna in ambulanza al all’ospedale di Udine. Serie le ferite riportate dall’anziana ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche i carabinieri per i rilievi dell’incidente. Durante le operazioni si sono rilevati alcuni rallentamenti alla circolazione stradale.